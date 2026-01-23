Donald Trump sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a „testa” aliații: Să îi forţăm să vină aici 

Preşedintele SUA Donald Trump a lansat ideea că ar fi trebuit să invoce Articolul 5 al NATO pentru a ajuta la controlul frontierei sudice a Statelor Unite, sugerând că Alianţa ar putea fi folosită pentru a consolida securitatea la graniţa SUA, conform CNN, potrivit News.ro.

„Poate că ar fi trebuit să testăm NATO: să invocăm Articolul 5 şi să forţăm NATO să vină aici şi să ne protejeze frontiera sudică de noi invazii ale imigranţilor ilegali, eliberând astfel un număr mare de agenţi ai Poliţiei de Frontieră, pentru alte sarcini”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Postarea preşedintelui vine în contextul revenirii sale din Elveţia, unde a participat la Forumul Economic Mondial şi s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Sugestia pare să sublinieze din nou viziunea mai veche a lui Trump potrivit căreia Statele Unite fac mult mai mult pentru NATO decât primesc în schimb.

„Problema cu NATO este că noi vom fi acolo pentru ei sută la sută, dar nu sunt sigur că ei ar fi acolo pentru noi dacă i-am chema”, a declarat Trump miercuri.

Articolul 5 este principiul potrivit căruia un atac asupra unui stat membru NATO este considerat un atac asupra tuturor. El a fost un pilon al alianţei încă de la fondarea acesteia în 1949, ca o contrapondere la Uniunea Sovietică, şi a fost invocat oficial o singură dată, după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite.

Relaţiile dintre NATO şi principalul său membru, SUA, s-au complicat în ultimele zile din cauza declaraţiilor insistente ale preşedintelui Trump privind dorinţa sa de a anexă Groenlanda, o insulă arctică aflată sub suveranitatea daneză, care face, de asemenea, parte din Tratatul Atlanticului de Nord.

Cu toate acestea, Trump a ajuns la un acord de principiu cu Rutte, în încercarea de a garanta securitatea în zonă şi de a împiedica Rusia şi China să preia controlul asupra acestei insule strategice, dar fără a pune sub semnul întrebării suveranitatea daneză asupra Groenlandei.

În acelaşi timp, liderul american dezvoltă în plan intern o politică de imigraţie dură în care au fost arestaţi mii de străini de către Serviciul de Control al Imigraţiei şi Vămilor (ICE), o politică foarte controversată din cauza virulenţei cu care acţionează agenţii săi.

