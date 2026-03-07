Live TV

News Alert Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a afirmat, sâmbătă pe rețeaua Truth Social, că Iranul s-a predat și nu va mai ataca vecinii din Orientul Mijlociu. Președintele Statelor Unite a catalogat țara drept „înfrântă” și a avertizat că va fi lovită puternic.

„Iran, care este bătut până la capăt, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu și a promis că nu le va mai trage în niciun fel. Această promisiune a fost făcută doar datorită atacurilor neîncetate ale SUA și Israelului. Au încercat să preia controlul asupra Orientului Mijlociu. Este pentru prima dată în mii de ani când Iranul pierde în fața țărilor vecine din Orientul Mijlociu”, a scris Trump.

Fostul președinte a adăugat într-un ton triumfător: „Ei au spus: «Mulțumim, președinte Trump.» Eu am răspuns: «Cu plăcere!» Iran nu mai este «Bătăușul Orientului Mijlociu», ci «ÎNFRÂNTUL ORIENTULUI MIJLOCIU», și va rămâne așa decenii întregi, până se va preda sau, cel mai probabil, va colapsa complet!”.

Război în Orientul Mijlociu, ziua 8. Gărzile Revoluționare anunță un atac în EAU. SUA trimit încă un portavion spre Orientul Mijlociu

„Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic! Sunt luate în considerare pentru distrugere totală și moarte sigură zone și grupuri de persoane care până acum nu erau vizate, din cauza comportamentului rău al Iranului”, a mai scris liderul de la Casa Albă

„Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!”, și-a încheiat președintele SUA postarea.

Reacția lui Trump vine în contextul în care preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că își cere scuze față de țările vecine atacate de armata sa. El a anunțat apoi că va opri atacurile doar dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului.

Explozie deasupra Aeroportului din Dubai după interceptarea unei drone. Operațiunile au fost reluate parțial. EAU acuză atac din Iran

