Live TV

Donald Trump susține că NATO dorește să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz: Marea Britanie, nominalizată

Data publicării:
Foto: Profimedia

Preşedintele Donald Trump a susţinut duminică, într-o intervenţie la Fox News, că NATO, pe care a criticat-o în repetate rânduri pentru refuzul alianţei de a-l ajuta în războiul său împotriva Iranului, doreşte să contribuie la deblocarea Strâmtorii Ormuz. El a nominalizat Marea Britanie printre aceste ţări, relatează The Guardian.

Preşedintele Donald Trump a confirmat la Fox News că Statele Unite şi alte ţări vor trimite nave de dragare a minelor în Strâmtoarea Ormuz pentru a îndepărta minele lăsate de Iran, aşa cum afirmase anterior într-o postare pe Truth Social.

„Avem nave de dragare a minelor acolo. Acum dispunem de nave de dragare a minelor subacvatice extrem de sofisticate, care sunt cele mai noi şi mai performante, dar aducem şi nave de dragare a minelor mai tradiţionale. Din câte am înţeles, Marea Britanie şi alte câteva ţări trimit nave de dragare a minelor”, a declarat el în interviul acordat într-o emisiune de la Fox News, notează News.ro.

Downing Street nu a confirmat încă public acest lucru, deşi Marea Britanie a lucrat la elaborarea unui plan „practic” pentru redeschiderea strâmtorii, menţionează The Guardian.

Trump a recunoscut că deblocarea strâmtorii ar putea „dura puţin”, dar a spus apoi că nu va „dura mult” să „curăţe” strâmtoarea.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost primit săptămâna trecută la Casa Albă, iar presa a relatat, pe surse, că Donald Trump a fost de-a dreptul furios. Ulterior, secretarul general al NATO a informat unele capitale că preşedintele SUA doreşte angajamente concrete în următoarele câteva zile pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit Politico, Marea Britanie va găzdui săptămâna viitoare o nouă rundă de discuţii cu aliaţii non-americani privind modalităţile de deblocare a Strâmtorii Ormuz, a declarat vineri un oficial britanic la curent cu planurile. Oficialii din 41 de ţări urmează să se reunească pentru prima dată de când preşedintele american Donald Trump a anunţat un armistiţiu cu Iranul, a precizat oficialul.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
viktor orban peter magyar
2
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
benjamin netanyahu pedro sanchez
3
Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a...
iran-miting
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se prelungesc peste...
eugen radulescu la o sedinta
5
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să atenuăm criza din Golf...
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament a fost scris având în vedere un caz ca al lui”
Donald Trump
Donald Trump amenință China cu consecințe dacă ajută militar Iranul: „Vom impune tarife vamale de 50%”
Bundeswehr Trains Kurdish And Iraqi Forces
Kurzii, între dorința de revoltă și frica de represalii. Cum a influențat Trump decizia de a rămâne în afara războiului (Reuters)
HMS Dragon
Marina britanică ar putea solicita ajutorul Franței pentru a contracara flota fantomă a Rusiei
vance- pakistan
„Nu puteți dicta condiții”. Avioane pline de negociatori și prea puțin timp: cele 21 de ore de discuții dintre SUA și Iran
Recomandările redacţiei
alegeri ungaria 2026 budapesta urne buletin de vot
Rezultate alegeri Ungaria 2026: primele date parțiale sunt așteptate...
image_1775899852295
Șoferița din Constanța prinsă cu 176 km/h care spunea că i se ardeau...
Gigi becali
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de...
Strait of Hormuz
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a...
Ultimele știri
Alegeri Ungaria 2026. Acuzații de turism electoral din Transilvania. Un microbuz cu numere de România, filmat în circumscripție Fidesz
Sorana Cîrstea este campioană la dublu la Linz. „Sunt foarte fericită”
Brânza Halloumi, în pericol: fermierii ciprioți se confruntă cu o epidemie mortală, iar soluția depinde de acordul turcilor din nord
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Lăsată singură de familia lui". Drama trăită de Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner...
Cancan
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Fanatik.ro
Ivan Savvidis, mesaj deosebit în prima zi de Paște, după promisiunea de 8.000.000 de euro făcută lui Răzvan...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Fotbalistul de 19 ani pe care Marius Șumudică îl propune la naționala României: „Îmi place mult copilul ăsta!”
Adevărul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
Ce se face în a doua zi de Paște și ce tradiții respectă românii în Lunea Albă. Obiceiuri care se păstrează...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce imagini! Răzvan Lucescu s-a învinovățit singur și a început să plângă, la plecarea din România
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Adevarul
Misterul avioanelor sovietice în care petreceau românii. Cum au ajuns „avio-baruri” în două orașe din Timiș
Newsweek
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
Digi FM
Cine e Peter Magyar, fostul colaborator al lui Viktor Orban, devenit principalul lui adversar. A promis o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...