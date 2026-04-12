Donald Trump susține că NATO dorește să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz: Marea Britanie, nominalizată

Preşedintele Donald Trump a susţinut duminică, într-o intervenţie la Fox News, că NATO, pe care a criticat-o în repetate rânduri pentru refuzul alianţei de a-l ajuta în războiul său împotriva Iranului, doreşte să contribuie la deblocarea Strâmtorii Ormuz. El a nominalizat Marea Britanie printre aceste ţări, relatează The Guardian.

Preşedintele Donald Trump a confirmat la Fox News că Statele Unite şi alte ţări vor trimite nave de dragare a minelor în Strâmtoarea Ormuz pentru a îndepărta minele lăsate de Iran, aşa cum afirmase anterior într-o postare pe Truth Social.

„Avem nave de dragare a minelor acolo. Acum dispunem de nave de dragare a minelor subacvatice extrem de sofisticate, care sunt cele mai noi şi mai performante, dar aducem şi nave de dragare a minelor mai tradiţionale. Din câte am înţeles, Marea Britanie şi alte câteva ţări trimit nave de dragare a minelor”, a declarat el în interviul acordat într-o emisiune de la Fox News, notează News.ro.

Downing Street nu a confirmat încă public acest lucru, deşi Marea Britanie a lucrat la elaborarea unui plan „practic” pentru redeschiderea strâmtorii, menţionează The Guardian.

Trump a recunoscut că deblocarea strâmtorii ar putea „dura puţin”, dar a spus apoi că nu va „dura mult” să „curăţe” strâmtoarea.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost primit săptămâna trecută la Casa Albă, iar presa a relatat, pe surse, că Donald Trump a fost de-a dreptul furios. Ulterior, secretarul general al NATO a informat unele capitale că preşedintele SUA doreşte angajamente concrete în următoarele câteva zile pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit Politico, Marea Britanie va găzdui săptămâna viitoare o nouă rundă de discuţii cu aliaţii non-americani privind modalităţile de deblocare a Strâmtorii Ormuz, a declarat vineri un oficial britanic la curent cu planurile. Oficialii din 41 de ţări urmează să se reunească pentru prima dată de când preşedintele american Donald Trump a anunţat un armistiţiu cu Iranul, a precizat oficialul.

Editor : B.E.