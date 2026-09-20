Donald Trump susține că rebelii Houthi din Yemen au fost de acord să nu atace SUA

Preşedintele american Donald Trump susţine că rebelii Houthi pro-iranieni din Yemen, care au lansat atacuri asupra Arabiei Saudite, au fost de acord să nu atace Statele Unite, potrivit unui reporter Fox News, citat de AFP, potrivit Agerpres.

„Preşedintele a declarat că Statele Unite sunt în contact constant cu (rebelii) houthi şi că aceştia au fost de acord să nu lupte împotriva Statelor Unite”, a declarat reporterul Trey Yingst, care l-a intervievat.

Ostilităţile dintre Arabia Saudită, un aliat al SUA, şi rebelii Houthi s-au intensificat în weekend, odată cu atacurile luptătorilor pro-iranieni asupra capitalei Riad.

„Acest conflict militar are potenţialul de a escalada rapid”, a avertizat sâmbătă Departamentul de Stat al SUA într-o atenţionare de călătorie trimisă cetăţenilor americani din Orientul Mijlociu.

Donald Trump indicase deja la mijlocul lunii septembrie că se afla în discuţii cu rebelii houthi şi declarase că aceştia au cerut Statelor Unite să nu intervină.

Riadul, un aliat al guvernului yemenit recunoscut la nivel internaţional, este ţinta unor atacuri aeriene la scară largă ale rebelilor houthi de la începutul lunii septembrie, într-un conflict care s-a reaprins în iulie, deschizând un nou front în războiul din Orientul Mijlociu.

Când a fost întrebat de Fox News despre Iran, Donald Trump a indicat că este pe cale să „ia o decizie” cu privire la conflictul care durează de mai bine de şase luni.

„Iranienii ar trebui să fie atenţi, pentru că el decide dacă să le arunce sau nu ţara în aer”, a relatat Trey Yingst.

Editor : C.L.B.