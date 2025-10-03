Live TV

Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: Eliberați toți ostaticii și semnați acordul până duminică sau „se va dezlănțui iadul”

d trump arata cu degeteul, conferibta de presa
Foto: Profimedia

Donald Trump a dat un ultimatum pentru Hamas, cerând eliberarea tuturor ostaticilor și semnarea unui acord de pace până duminică, ora 18:00. Președinte american a afirmat că „peste 25.000 de soldați au fost deja eliminați” și a avertizat că, în cazul unui refuz, „se va dezlănțui iadul”, iar liderii grupării „vor fi vânați și uciși”.

Donald Trump a transmis un mesaj public în care a cerut Hamas să accepte un acord de pace pe care îl descrie drept „ultima șansă”. În același timp, a cerut eliberarea imediată a tuturor ostaticilor, inclusiv a corpurilor celor decedați.

„Hamas a fost o amenințare nemiloasă și violentă de mulți ani în Orientul Mijlociu. Au ucis, culminând cu masacrul din 7 octombrie din Israel, bebeluși, femei, copii, bătrâni și mulți tineri care se pregăteau să își sărbătorească viitorul împreună”, a declarat Trump.

El a afirmat că „peste 25.000 de soldați Hamas au fost deja uciși”, iar restul sunt „înconjurați și prinși militar, așteptând doar ca eu să dau ordinul pentru ca viețile lor să fie stinse rapid”.

„Cât despre ceilalți, știm unde și cine sunteți, și veți fi vânați și uciși”, a spus Trump, care a cerut palestinienilor nevinovați să părăsească imediat zonele de risc din Gaza: „Toți vor fi îngrijiți de cei care așteaptă să ajute.”

Trump a susținut că marile națiuni din Orientul Mijlociu, împreună cu Statele Unite și Israelul, au convenit asupra unui acord de pace.

„Acest acord salvează de asemenea viețile tuturor luptătorilor Hamas rămași. Detaliile documentului sunt cunoscute lumii și este unul bun pentru toți. Vom avea pace în Orientul Mijlociu, într-un fel sau altul”, a adăugat el.

Președintele a stabilit și un termen clar: „Un acord trebuie încheiat cu Hamas până duminică seara, la ora șase p.m., ora Washington, D.C. Dacă acest acord de ultimă șansă nu va fi încheiat, tot iadul, ca nimic din ce s-a văzut până acum, se va dezlănțui împotriva Hamas. Va fi pace în Orientul Mijlociu, într-un fel sau altul.”

