Donald Trump va face un nou control medical, pentru a treia oară în ultimele 13 luni. Anunțul Casei Albe

Preşedintele american Donald Trump va fi supus marţi unui control medical de rutină la Centrul medical militar naţional Walter Reed, de lângă Washington, pentru a treia oară în ultimele 13 luni, a anunţat Casa Albă.

În cursul acestei luni, Casa Albă informase că Trump va fi supus „evaluărilor stomatologice şi medicale anuale de rutină, în cadrul îngrijirilor medicale preventive regulate”, transmite dpa, potrivit Agerpres.

În octombrie, după ceea ce preşedintele a numit un „control semi-anual”, medicul Sean Barbabella a spus că Trump are inima şi sistemul vascular ale unui om de 65 de ani, în ciuda faptului că are 79 de ani.

Donald Trump, cel mai vârstnic preşedinte care a depus vreodată jurământul la Casa Albă, a avut cel mai recent control medical anual în aprilie 2025.

Preşedinţii american fac publice, în mod tradiţional, informaţii despre starea lor de sănătate, deşi legea nu îi obligă să o facă.

Au existat speculaţii repetate despre sănătatea lui Trump după ce în mediul online au circulat imagini în care avea vânătăi - unele, se pare, acoperite cu fond de ten - pe mâini şi edeme la picioare.

Trump, care va împlini 80 de ani în iunie, a explicat vânătăile ca rezultat al strângerilor frecvente de mâini. Casa Albă a citat drept cauză medicamente anticoagulante.

În iulie, Casa Albă a anunţat că Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune care apare mai ales la persoanele vârstnice.

Editor : C.S.