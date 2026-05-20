Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, în ciuda tensiunilor cu aliații legate de războiul din Iran

Președintele american Donald Trump va participa la reuniunea liderilor G7 din Franța, în luna iunie, pentru a discuta despre inteligența artificială, comerț și combaterea criminalității, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Axios.

Este o practică obișnuită ca liderii americani să participe la summiturile anuale, însă prezența lui Trump nu era deloc sigură, din cauza nemulțumirii sale crescânde față de membrii G7, precum Regatul Unit, Franța, Germania și Italia, pentru că nu s-au aliniat eforturilor sale de război împotriva Iranului.

Un oficial al Casei Albe a declarat că reuniunea G7 nu va duce la semnarea unor acorduri concrete, ci urmărește să creeze un consens pe care să se poată baza viitoarele acorduri.

Ziua de naștere a celui de-al 47-lea președinte american cade chiar în timpul summitului G7, pe 14 iunie. Va împlini 80 de ani.

Reuniunea din perioada 15-17 iunie are loc la Evian-les-Bains, în sud-estul Franței. Și, deși Iranul va fi probabil pe ordinea de zi, Trump dorește să discute despre afaceri:

Corelarea ajutorului acordat de SUA cu schimburile comerciale care „sunt reciproc avantajoase atât pentru investitori, cât și pentru țările beneficiare”, a declarat oficialul.

Promovarea adoptării instrumentelor de inteligență artificială dezvoltate în SUA

Angajamentul de a reduce influența Chinei asupra lanțurilor de aprovizionare cu minerale esențiale.

Combaterea traficului de droguri și a imigrației ilegale.

Promovarea exporturilor americane, reducerea barierelor de reglementare și creșterea producției de energie — în special a combustibililor fosili.

Președintele francez Emmanuel Macron, care a fost uneori ținta furiei lui Trump, a încercat să-l câștige de partea sa pe președintele american, oferindu-i o cină fastuoasă după summit la Versailles, simbolul opulenței baroce franceze cu elemente aurite pe care Trump o adoră.

Nu se știe încă dacă liderul american intenționează să participe la cină.

Războiul din Iran continuă să afecteze relațiile dintre SUA și aproape toți aliații săi principali din cadrul G7 și dincolo de acesta. Chiar dacă se va ajunge la un acord până la jumătatea lunii iunie, s-ar putea ca o anumită tensiune să persiste, notează sursa citată.

Nicio țară europeană nu a sprijinit Statele Unite în eforturile lor de a asigura trecerea în siguranță a navelor de marfă care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, deși Trump a afirmat în repetate rânduri că nu dorește ajutorul acestora, iar mai mulți lideri au declarat că vor contribui la acest demers după încheierea războiului.

Marți, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de finanțe ai grupului, desfășurată la Paris, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a îndemnat grupul să impună mai multe sancțiuni pentru a combate „terorismul iranian” și „finanțarea care îl susține”.

„Combaterea amenințării teroriste vă obligă pe toți să vă implicați și să vă alăturați eforturilor noastre”, a declarat Bessent în cadrul reuniunii de la Paris.

„Facem apel la toți membrii G7, la toți aliații noștri și la restul lumii să respecte regimul de sancțiuni, astfel încât să putem combate finanțarea ilicită care alimentează mașina de război iraniană”, a spus Bessent, „și să returnăm acești bani poporului iranian”.

