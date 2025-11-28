Președintele SUA, Donald Trump, este de acord să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeii și a altor teritorii ocupate ale Ucrainei în cadrul unui „plan de pace”, relatează The Telegraph, citând surse.

Potrivit publicației, propunerea de recunoaștere a teritoriilor ocupate ilegal de Rusia în timpul războiului va fi prezentată lui Putin de către trimisul special al SUA, Stephen Whitcoff, care urmează să viziteze Moscova săptămâna viitoare împreună cu ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Planul de recunoaștere a teritoriilor, care încalcă practica diplomatică consacrată în SUA, va continua probabil să avanseze, în ciuda obiecțiilor Ucrainei și ale țărilor europene, scrie The Telegraph. „Devine din ce în ce mai clar că americanilor nu le pasă ce cred europenii. Ei spun că europenii pot face tot ce vor”, a declarat sursa publicației.

Cu o zi înainte, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că SUA trebuie să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeii și a altor teritorii ucrainene anexate. În cadrul conferinței de presă de la Bișkek, el a exclus orice concesii în privința Donbasului, pe care îl revendică în întregime, inclusiv zonele care sunt încă controlate de Kiev.

„Trupele ucrainene se vor retrage din teritoriile ocupate, iar atunci vor înceta luptele. Dacă nu se vor retrage, vom obține acest lucru prin mijloace armate”, a declarat Putin. El a mai afirmat că unele țări europene vor să „lupte până la ultimul ucrainean” și a adăugat că Rusia este „pregătită” pentru acest lucru.

Punctele privind recunoașterea de către Rusia a Crimeii și a regiunilor ucrainene au fost incluse în planul inițial al lui Trump, format din 28 de puncte, amintește The Telegraph. Se presupunea că regiunile Donețk și Luhansk vor reveni Kremlinului în limitele administrative, iar în Zaporojia și Herson linia frontului va fi înghețată.

În urma negocierilor ucraineano-americane de la Geneva, de luni, planul a fost redus la 19 puncte: au fost eliminate restricțiile privind efectivul Forțelor Armate ale Ucrainei, renunțarea Kievului la aderarea la NATO, precum și prevederile privind normalizarea relațiilor dintre SUA și Rusia. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, spera să discute personal cu Trump problemele teritoriale, propunându-i acestuia o întâlnire la Washington. Dar Trump a ignorat propunerea.

Punctele privind recunoașterea de către SUA a controlului rus asupra regiunilor ucrainene au rămas în „planul de pace”, au informat surse ale The Telegraph.

Editor : A.R.