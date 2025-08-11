Live TV

Donald Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească „imediat” Washingtonul

corturi ale persoanelor fara adapost in washington
Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promiţând o capitală „mai sigură şi mai frumoasă”, ordonând mutarea imediată a mii de persoane, relatează AFP.

Persoanele fără adăpost trebuie să plece, IMEDIAT. Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar DEPARTE de capitală”, se poate citi pe contul lui Donald Trump de pe platforma Truth Social.

Preşedintele american pare să vrea să dea o nouă imagine oraşului Washington, potrivit informaţiilor TF1 info. Acest proiect urmează să fie abordat într-o conferinţă de presă luni, promiţând oficial că va face capitala americană „mai sigură şi mai frumoasă ca oricând”.

Intervievat pe canalul MSNBC, înainte de declaraţiile lui Donald Trump, primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, a afirmat că conferinţa de presă a preşedintelui va viza probabil „un aflux de forţe federale de ordine” în oraş.

„Prea multe corturi pe pajişti” în Washington, potrivit lui Donald Trump

Donald Trump a semnat la sfârşitul lunii martie 2025 un decret pentru a spori supravegherea guvernului său asupra municipalităţii, în special în ceea ce priveşte lupta împotriva imigraţiei ilegale. Şeful statului american a deplâns deja în faţa presei situaţia din Washington, care înregistra în 2024 un număr de 5.600 de persoane fără adăpost, potrivit unui raport anual al Ministerului Locuinţelor, notează AFP, citată de News.ro.

„Sunt prea multe infracţiuni, graffiti, prea multe corturi (ale persoanelor fără adăpost) pe pajişti, pe aceste pajişti magnifice”, afirma Donald Trump în februarie 2025, potrivit informaţiilor relatate de Europe 1. Preşedintele republican a insistat deja în mass-media asupra importanţei aspectului capitalei americane, unde vin regulat înalţi demnitari străini.

După cum reaminteşte TF1 info, Washingtonul are un statut unic în Statele Unite. Înfiinţat după Războiul de Independenţă ca oraş capitală, acesta nu este afiliat niciunui stat american. În plus, Constituţia americană prevede că Congresul are competenţă asupra afacerilor sale. Cu toate acestea, printr-o lege din 1973, locuitorii pot alege un consiliu municipal, chiar dacă deciziile acestuia sunt întotdeauna supravegheate de Congres.

