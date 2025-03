Donald Tusk anunță un plan de pregătire a tuturor bărbaților polonezi pentru serviciul militar

Fiecare bărbat din Polonia va fi supus unui antrenament militar, ca parte a unui efort de a construi o armată de 500.000 de oameni pentru a face față amenințării Rusiei, a declarat vineri premierul Donald Tusk în Parlament (Seim), relatează POLITICO.

„Până la sfârșitul anului, dorim să avem un model pregătit astfel încât fiecare bărbat adult din Polonia să fie antrenat pentru război și astfel încât această rezervă să fie adecvată pentru posibile amenințări”, a declarat Tusk.

Armata poloneză numără în prezent aproximativ 200.000 de militari, ceea ce o face a treia ca mărime în NATO, după SUA și Turcia, și cea mai mare dintre membrii UE ai Alianței. Tusk a subliniat că Ucraina are o armată de aproximativ 800.000 de oameni, în timp ce Rusia are 1,3 milioane de oameni sub arme.

„Fiecare om sănătos ar trebui să vrea să se antreneze pentru a-și putea apăra patria în caz de nevoie. Îl vom pregăti în așa fel încât să nu fie o povară pentru oameni”, a declarat Tusk, adăugând că și femeile vor putea să se ofere voluntare, dar că „războiul este încă, într-o mai mare măsură, domeniul bărbaților”.

Tusk a subliniat că nu este vorba de o revenire la recrutare, care s-a încheiat în Polonia în 2008.

Dar acea decizie a fost luată într-o perioadă foarte diferită.

Acum, teama crescândă față de Rusia, la care se adaugă îngrijorarea cu privire la fiabilitatea alianței tradiționale a Poloniei cu Statele Unite, determină o revoluție în planificarea militară.

Polonia este deja cel mai mare cheltuitor al NATO, bugetul său pentru apărare reprezentând 4,7 % din Produsul Intern Brut în acest an. Tusk a declarat în Parlament că cheltuielile ar trebui să crească la 5% din PIB - o cifră promovată de președintele american Donald Trump.

Polonia cheltuiește miliarde pe arme - tancuri Abrams, sisteme de apărare antirachetă Patriot și avioane de luptă F-35 din SUA, precum și tancuri de luptă principale K2 Black Panther, obuziere K9A1 Thunder, sisteme de rachete Homar-K și avioane de antrenament din Coreea de Sud.

Semnalele confuze venite din partea Administrației Trump sunt deosebit de îngrijorătoare pentru Polonia, care și-a construit arhitectura de securitate în jurul legăturilor sale strânse cu SUA. În Polonia sunt staționați aproximativ 10.000 de soldați americani, iar țara face eforturi pentru a cumpăra sisteme de armament americane - spre supărarea altor țări europene.

Dar imaginea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski fiind certat la Casa Albă, SUA punând capăt ajutorului pentru armament acordat Ucrainei și comentariile lui Donald Trump potrivit cărora SUA ar putea să nu își îndeplinească obligațiile NATO de a proteja membrii împotriva atacurilor dacă consideră că aceștia nu cheltuiesc suficient pentru apărare sunt foarte îngrijorătoare.

„Asistăm la o corecție profundă a politicii SUA cu privire la Ucraina, dar nu putem să-i întoarcem spatele doar pentru că nu ne place. Trebuie să fim preciși și onești în a evalua ce înseamnă și ce servește intereselor noastre și ce nu”, a declarat Tusk în Parlament.

El a insistat că Europa are potențialul economic necesar pentru a ține piept Rusiei.

„Deficitul nostru a fost lipsa voinței de a acționa, lipsa de încredere și uneori chiar lașitatea. Dar Rusia va fi neputincioasă în fața Europei unite”, a spus Tusk, adăugând: „Este izbitor, dar este adevărat. Chiar acum, 500 de milioane de europeni imploră 300 de milioane de americani să îi protejeze de 140 de milioane de ruși, care nu au reușit să învingă 50 de milioane de ucraineni timp de trei ani”.

El a mai spus că Polonia va lua măsuri pentru a se retrage din tratatele internaționale care interzic utilizarea minelor antipersonal și a munițiilor cu dispersie.

În ciuda consolidării militare planificate, Tusk a insistat că trupele poloneze nu vor fi trimise în Ucraina pentru a supraveghea orice acord de pace - lucru pe care Franța și Regatul Unit îl iau în considerare.

„Treaba Poloniei este să își păzească granița de est, care este și granița NATO și a Uniunii Europene”, a spus el.

Editor : Marina Constantinoiu