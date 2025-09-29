Live TV

Donald Tusk, avertisment despre pierderea războiului Rusia-Ucraina: „Consecinţele vor afecta nu numai generaţia noastră”

Data publicării:
donald tusk
Tusk a respins orice propunere de compromis cu țara condusă de Vladimir Putin. Foto: Profimedia

În cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, premierul polonez Donald Tusk a făcut apel la Occident să dea dovadă de unitate în ceea ce privește războiul Rusia-Ucraina.

„Acest război este şi războiul nostru", a spus luni Donald Tusk, relatează DPA, potrivit Agerpres. Conform acestuia, conflictul declanșat de Rusia în februarie 2022 face parte dintr-un proiect politic menit să subjuge alte națiuni.

„Dacă pierdem acest război, consecinţele vor afecta nu numai generaţia noastră, ci şi generaţia următoare din Polonia, Europa, SUA şi din întreaga lume", a atenționat Donald Tusk.

Premierul polonez a respins orice propunere de compromis cu țara condusă de Vladimir Putin, susținând că singurele cauze pentru capitulare ar fi „o voinţă slabă, îndoiala, laşitatea sau lipsa de imaginaţie". 

Amintim că mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei la începutul lunii în curs.  Aeronavele poloneze și ale NATO au doborât trei drone rusești în spațiul aerian al Poloniei pe 10 septembrie.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești în spațiul lor aerian, în timp ce NATO a avertizat că va folosi „toate mijloacele militare și non-militare necesare” pentru a se apăra în urma recentelor incursiuni militare.

Totodată, Polonia și NATO au ridicat în aer avioane de vânătoare duminică dimineața, în timpul unui atac al Rusiei atacuri asupra vestului Ucrainei, au anunțat forțele armate poloneze.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Digi Sport
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
maia sandu sustine un discurs
Primul mesaj al Maiei Sandu, după ce partidul pe care l-a fondat a...
costiuc simion
Partidul-surpriză care a intrat în parlamentul R. Moldova. Legătura...
Hacker
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Deputați cu zeci de absențe într-o singură lună. Lista chiulangiilor...
Ultimele știri
Alegeri Republica Moldova 2025, rezultate finale. Câte voturi au obținut partidele care vor intra în Parlamentul de la Chișinău
Premierul Ilie Bolojan vine la Digi24 în această seară, de la ora 21:00
Drumul expres Focșani-Brăila va avea 73,5 km şi va fi construit într-un singur lot, anunță ministrul Transporturilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Ce spune Kremlinul despre rachetele Tomahawk pe care SUA le-ar putea livra Ucrainei
Drone operators of 3rd Assault Brigade at positions near the frontline in the direction of Borova
O femeie şi nepotul său, ucişi într-un incendiu provocat de un atac cu drone în regiunea Moscovei
Foto: Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei
Zelenski acuză Rusia că folosește drone asupra țărilor europene de pe „flota fantomă" de petroliere. Kievul cere sancțiuni
flacari si cladiri daramate dupa un atac in kiev
„Un nou atac masiv”. Rusia a lansat peste 600 de drone și rachete asupra Ucrainei: cel puţin 4 morți, între care și o fată de 12 ani
avioane f-16 polonia
Polonia și NATO au ridicat în aer avioane de vânătoare în urma unui atac rusesc în vestul Ucrainei
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiice sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
Cât costă să construiești o casă de lemn în România, în toamna lui 2025. Calcul complet cu cheltuielile și...
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Bărbatul care i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali a fost prins și și-a aflat imediat pedeapsa
Pro FM
„Nu aș fi fost aici altfel”. Madonna, despre cum a supraviețuit în lumina reflectoarelor. Momentul care i-a...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
OFICIAL Nu s-au găsit bani pentru creșterile de pensie. Pensionarii pierd 1.900.000.000€ într-o zi
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Selena Gomez și Benny Blanco, nuntă de poveste în California. Vezi imaginile care au cucerit internetul