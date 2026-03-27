Donald Tusk avertizează cu privire la o escaladare a războiului din Orientul Mijlociu: Am motive să cred asta

donald tusk sustine o alocutiune
Donald Tusk. Foto: Profimedia

Premierul polonez Donald Tusk avertizează că ar putea exista o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, relatează dpa, potrivit Agerpres. 

„În ultimele zeci de ore, am avut motive să cred - parţial pe baza informaţiilor primite de la aliaţii noştri - că stabilizarea în Orientul Mijlociu este puţin probabilă în zilele următoare”, a declarat Tusk vineri la Varşovia.

El consideră, de fapt, că se întâmplă exact opusul. „Zilele şi săptămânile următoare ar putea duce la o escaladare a acestei situaţii”, a spus premierul polonez.

Tusk a vorbit în marja unei sesiuni parlamentare în care urmau să fie votate două dintre proiectele de lege ale guvernului său de reducere a preţurilor la combustibili. El a justificat necesitatea acestei măsuri invocând evaluarea situaţiei din Orientul Mijlociu.

Declaraţia lui Tusk este contrară semnalelor venite recent din SUA. Referindu-se la „discuţiile foarte bune”, preşedintele american Donald Trump şi-a amânat încă o dată ultimatumul pentru conducerea iraniană de a renunţa la război.

El a anunţat că termenul limită pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz va fi prelungit la cererea Iranului şi că nu vor exista atacuri asupra centralelor electrice iraniene până la 6 aprilie.

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
robinet de apa
2
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
mirabela gradinaru
3
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
pompa carburanti
4
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil” guvernul va scădea și...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
5
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către...
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Digi Sport
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldati americani
Câți militari americani au fost răniţi de la începutul războiului împotriva Iranului
Iran Supreme Leader Son Mojtaba Khamenei
Ultimele date despre starea de sănătate a liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei
kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas acuză Rusia că furnizează informaţii Iranului „pentru a ucide americani” în Orientul Mijlociu
d trump face grimasa
Trump susține că niciun oficial iranian nu a vrut să fie numit lider suprem al țării: „Le este frică”
Donald Tusk
Polonia va reduce TVA-ul la combustibili la 8% din cauza conflictului din Iran, afirmă premierul Donald Tusk
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea bugetului și cea a bugetului...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte de Casație și Justiție amenință că dă Guvernul în...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Sorin Grindeanu acuză Guvernul că a întârziat măsurile privind...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Rubio spune că SUA îşi pot...
Ultimele știri
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
PMB inventariază clădirile de patrimoniu după 35 de ani. Ciucu avertizează: „Așa nu mai putem sta, pică orașul pe noi”
Marco Rubio susține că războiul din Iran „se va încheia în câteva săptămâni, nu luni”
Citește mai multe
