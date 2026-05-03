Live TV

Donald Tusk avertizează: „Ultimul lucru de care avem nevoie este un conflict în cadrul NATO”

Data publicării:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei Sursa foto: Profimedia Images

Ultimul lucru de care are nevoie alianţa transatlantică este un conflict în cadrul NATO, a declarat duminică premierul polonez Donald Tusk, după anunţul făcut de Pentagon privind retragerea parţială a trupelor americane din Germania, informează EFE, potrivit Agerpres. 

Înainte de a pleca spre Erevan pentru a participa la summitul Comunităţii Politice Europene (EPC), Tusk a afirmat că nu are „niciun indiciu” cum că cei peste 5.000 de soldaţi americani pe care Washingtonul intenţionează să îi retragă din Germania în următoarele şase până la 12 luni vor fi desfăşuraţi pe flancul estic al NATO.

Prim-ministrul polonez, care a criticat sâmbătă decizia administraţiei preşedintelui Donald Trump, afirmând că "cea mai mare ameninţare la adresa comunităţii transatlantice nu sunt duşmanii săi externi, ci dezintegrarea continuă a alianţei noastre" din interior, şi şi-a reiterat avertismentul cu privire la conflictele din cadrul NATO.

„Strategia noastră a fost întotdeauna apartenenţa la Alianţa Atlantică, legăturile transatlantice şi o Europă unită”, a declarat Tusk, care a adăugat că va face „tot posibilul, inclusiv astăzi şi mâine (duminică şi luni - n.r.) în timpul summitului, pentru a-i face pe toţi conştienţi de faptul că ultimul lucru de care avem nevoie sunt conflictele din interiorul NATO”.

„Pentru mine, comunitatea occidentală (...), valorile sale politice, merită păstrate cu orice preţ”, a adăugat el, citat de agenţia de ştiri PAP.

Tusk şi-a exprimat convingerea că aceste relaţii trebuie apărate „într-un mod foarte coerent”.

În opinia sa, Polonia „poate şi trebuie să joace un rol special, pentru a le reaminti tuturor celor de la Washington, Bruxelles, Paris şi Berlin că doar un Occident unit, doar o legătură transatlantică strânsă, respectul reciproc şi predictibilitatea (...) ne oferă oportunitatea de a ne proteja lumea şi sistemul de valori”.

În această apărare, „politica nu poate consta în (...) adularea nici măcar a celor mai puternici lideri din lume”, o aluzie la Trump, ci mai degrabă „trebuie să fim cordiali, prietenoşi, dar trebuie să ne prezentăm şi propria poziţie” cu fermitate, a îndemnat Tusk.

„Vrem o Europă integrată, vrem un NATO integrat care să funcţioneze solidar. Vrem cea mai mare solidaritate posibilă, inclusiv solidaritate militară, între Statele Unite, Canada şi Europa”, a subliniat el.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
1
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
2
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
Petrolier
3
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Cheie pentru o noua casa
4
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce...
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
5
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Digi Sport
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ramstein profimedia-0972054706
Primarul din Ramstein avertizează că retragerea trupelor SUA din Germania va avea un impact „dezastruos”
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Ce conţine planul de pace în 14 puncte al Iranului, despre care Trump a spus că nu este „acceptabil” înainte de a-l vedea
nave ale sua in ormuz
Reacția Iranului după ce Trump a spus că SUA acționează ca „niște pirați” împotriva navelor Teheranului
POLSARIS
Polonia a plasat pe orbită un nou satelit militar, lansat cu o rachetă SpaceX: „Construim constelația radar POLSARIS”
Marco Rubio
Marco Rubio va călători săptămâna viitoare la Vatican şi în Italia (presă)
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-05-03 at 15.23.34
Radu Berceanu: „Reforma companiilor de stat nu trebuia scoasă acum...
alexandru nazare
Apelul ministrului de Finanțe înaintea moțiunii de cenzură PSD-AUR...
ilie bolojan parlament
Sociolog, despre moțiunea de cenzură: Urmează un mare punct de...
accident a4
Accident în lanț cu 7 mașini pe A3, pe sensul spre Bucureşti...
Ultimele știri
Cinci copii au fost răniţi în Austria în explozia unei „relicve de război” care se afla sub focul de tabără pe care l-au aprins
Papa a adus un omagiu jurnaliștilor uciși, marcând Ziua Mondială a Libertății Presei
Un bărbat din Suceava a fost condamnat la închisoare după ce a ucis cu sânge rece un câine Husky
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Fanatik.ro
Cristi Chivu i-a înnebunit pe italieni și români: „E mai bun decât Inzaghi! / E bănățean de-ai noștri, pentru...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Simona Halep, surpriză deosebită pentru fanii săi. Imaginile postate de campioana noastră: ”Familie...
Adevărul
Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a surprins: ”E cel mai mare jucător din toate timpurile, pentru că avea zero talent”
Pro FM
„Mereu impecabilă”. Dua Lipa, siluetă admirată în ținută sport. Peste 1,5 milioane de like-uri pentru...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
Culisele unui schimb de prizonieri ca în filme. Cine este femeia predată Rusiei la pachet cu trădătorul Bălan
Newsweek
Ce beneficii au la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce bani iau în plus? Cât scade vârsta de pensionare?
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Văduva lui Patrick Swayze, mărturisiri tulburătoare la 15 ani de la moartea actorului: „Încă vorbesc cu el și...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte