Donald Tusk îl critică pe Trump după afirmația că Zelenski ar fi un obstacol pentru pace: Rusia a respins planul, a lansat noi atacuri

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, l-a criticat public pe președintele american Donald Trump, după ce acesta a afirmat că Volodimir Zelenski ar reprezenta un obstacol în calea încheierii unui acord de pace, relatează dpa și Agerpres. „Singura soluţie este intensificarea presiunii asupra Rusiei”, a adăugat premierul polonez.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Donald Tusk a respins afirmația liderului de la Casa Albă și a indicat Rusia drept responsabilă pentru blocarea demersurilor diplomatice.

„Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace pregătit de Statele Unite. Singurul răspuns al Rusiei a fost acela de a lansa noi atacuri cu rachete asupra oraşelor ucrainene. De aceea, singura soluţie este intensificarea presiunii asupra Rusiei. Ştiţi cu toţii asta”, a scris premierul polonez.

Editor : Ș.A.