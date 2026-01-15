Donald Tusk îl critică pe Trump după afirmația că Zelenski ar fi un obstacol pentru pace: Rusia a respins planul, a lansat noi atacuri
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, l-a criticat public pe președintele american Donald Trump, după ce acesta a afirmat că Volodimir Zelenski ar reprezenta un obstacol în calea încheierii unui acord de pace, relatează dpa și Agerpres. „Singura soluţie este intensificarea presiunii asupra Rusiei”, a adăugat premierul polonez.
„Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace pregătit de Statele Unite. Singurul răspuns al Rusiei a fost acela de a lansa noi atacuri cu rachete asupra oraşelor ucrainene. De aceea, singura soluţie este intensificarea presiunii asupra Rusiei. Ştiţi cu toţii asta”, a scris premierul polonez.
