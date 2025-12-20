Dosarele Epstein: Departamentul de Justiţie publică noi documente, democrații critică cenzurările excesive

Departamentul de Justiţie al SUA a publicat, sâmbătă, o nouă serie de dosare legate de ancheta privind infractorul sexual Jeffrey Epstein, continuând divulgarea treptată a documentelor începută vineri după-amiază, scrie Politico.

Dar legislatorii sunt încă supăraţi din cauza primei serii de documente, care era plină de redactări (cenzurări - n.r.) şi nu dezvăluia prea multe informaţii noi despre ascensiunea finanţistului şi legăturile sale cu persoane influente.

„Oamenii sunt furioşi şi se îndepărtează”, a avertizat vineri deputata Marjorie Taylor Greene (R-Ga.). Ea a criticat publicarea documentelor, calificând-o drept „NU MAGA”.

Materiale ale marelui juriu din cazul Epstein, puțin revelatoare

Noile documente publicate sâmbătă includ materiale ale marelui juriu din anchetele privind cazul Epstein din Florida şi New York. Departamentul de Justiţie a reînnoit solicitările adresate judecătorilor federali de a face publice materialele secrete după adoptarea, în noiembrie, a Legii privind transparenţa dosarelor Epstein, solicitare care a fost acceptată.

Materialele includ transcrieri ale interviurilor cu martorii şi anchetatorii, deşi par să ofere puţine informaţii revelatoare despre anchete. Judecătorii au respins iniţial cererile administraţiei de a dezvălui materialele, menţionând că informaţiile ar fi insuficiente în comparaţie cu toate informaţiile deţinute de Departamentul Justiţiei.

„Informaţiile conţinute în transcrierile marelui juriu în cazul Epstein sunt nesemnificative în comparaţie cu informaţiile şi materialele din ancheta Epstein aflate în posesia Departamentului de Justiţie”, a scris judecătorul federal Richard Berman, numit de Bill Clinton, într-o opinie de 14 pagini la momentul respectiv.

Publicarea de sâmbătă părea să includă cenzurări care depăşeau informaţiile despre victime şi includeau şi identitatea procurorilor, agenţilor FBI şi a altor membri ai forţelor de ordine care au compărut în faţa marelui juriu.

Critici pentru cenzurările excesive din documente

Departamentul de Justiţie nu a respectat termenul limită de vineri pentru publicarea tuturor informaţiilor pe care le deţinea despre Epstein, intrând astfel în conflict evident cu o lege semnată de preşedintele Donald Trump în noiembrie, care impunea publicarea integrală a informaţiilor în termen de 30 de zile.

Cu toate acestea, procurorul general adjunct Todd Blanche a promis vineri, la Fox News, că departamentul va pune la dispoziţie „câteva sute de mii de documente” în zilele şi săptămânile următoare. Blanche a declarat vineri că Departamentul de Justiţie nu va face favoritisme şi nu va reţine materiale „pentru că aparţine numele Donald J. Trump sau al oricărei alte persoane”.

Reacția democraților și acuzații de mușamalizare

Sâmbătă, democraţii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au declarat că unul dintre miile de dosare publicate vineri – o fotografie nedatată a unui sertar de birou, care includea cel puţin o fotografie tipărită a lui Donald Trump – părea să fi fost eliminat din lista publicată de Departamentul Justiţiei.

„Această fotografie, dosarul 468, din dosarele Epstein care îl includ pe Donald Trump, pare să fi fost eliminată din comunicatul DOJ”, a scris sâmbătă după-amiază contul X al democraţilor din Comisia de Supraveghere. „@AGPamBondi este adevărat?”, a scris contul, etichetând-o pe procurorul general Pam Bondi. „Ce altceva se ascunde? Avem nevoie de transparenţă pentru publicul american.”

Liderul minorităţii din Senat, Chuck Schumer (D-N.Y.), a scris sâmbătă că „dacă elimină asta, imaginaţi-vă cât de multe încearcă să ascundă. ... Ar putea fi una dintre cele mai mari muşamalizări din istoria Americii.”

Presiuni pentru transparență și articole de punere sub acuzare

Peste noapte, deputatul Thomas Massie (R-Ky.) — unul dintre legislatorii care au promovat legea care obliga administraţia Trump să facă publice toate dosarele — a declarat că documentele publicate vineri „încalcă grav spiritul şi litera legii” pe care el, alături de deputatul Ro Khanna (R-Calif.), a introdus-o în septembrie.

Congresmanul din Kentucky a continuat să critice administraţia, aducând în discuție postări anterioare ale vicepreședintelui JD Vance. „Îmi lipseşte această versiune a lui JD Vance”, a spus Massie.

„PUBLICAŢI DOSARELE EPSTEIN”, a cerut deputata Nancy Mace (R-S.C.) pe X, chiar şi după publicarea iniţială de vineri.

Democrații din Congres critică Departamentul de Justiție pentru cenzurarea unor porțiuni mari din dosarele publicate vineri, inclusiv nume, date, detalii ale anchetei și deliberări interne.

„Vreau să aud părerile alegătorilor MAGA care au susținut transparența în cazul dosarelor Epstein”, a declarat Khanna sâmbătă dimineață. „Sunteți mulțumiți de cenzurarea excesivă și de lipsa celor 60 de capete de acuzare din proiectul de act de acuzare? Sau vreți ca Bondi și Blanchard să publice documentele care vor trage la răspundere clasa Epstein?”, a spus el, referindu-se la procurorul general Pam Bondi și, aparent, la Blanche.

Vineri seara, Khanna a declarat la CNN că el şi Massie se află în faza incipientă de redactare a articolelor de punere sub acuzare şi de sfidare inerentă împotriva lui Bondi.

Dispute între administra ția Trump și democrați

Cenzurarea severă din prima versiune încalcă „spiritul transparenţei şi litera legii”, a scris Schumer vineri pe X.

„Senatorii democraţi lucrează la evaluarea documentelor care au fost făcute publice pentru a stabili ce măsuri trebuie luate pentru a trage la răspundere administraţia Trump”, a spus el. „Vom urmări toate opţiunile pentru a ne asigura că adevărul va ieşi la iveală.”

Robert Garcia (D-Calif.), membru important al Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor, a avut o atitudine similară: „Ceea ce vedem nu este transparenţă. Nu asta prevede legea adoptată. Acest lucru nu respectă citaţia emisă de Comisia de supraveghere”, a declarat vineri pentru CNN.

Administrația Trump se laudă cu transparența

Mulţi oficiali ai administraţiei au recurs la X încă de la lansarea iniţială pentru a revendica victoria, lăudându-se că sunt cea mai transparentă administraţie din istorie.

Într-o postare în care anunţa că Departamentul de Justiţie a primită aprobarea instanţei pentru a divulga Congresului documentele adunate în cadrul anchetei FBI privind tentativa de asasinat a preşedintelui, Pamela Bondi a lăudat administraţia Trump ca fiind „cea mai transparentă administraţie din istoria Americii”.

Editor : Ana Petrescu