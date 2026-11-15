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Două avioane Boeing s-au ciocnit pe o pistă a aeroportului din Miami. Incidentul, la o zi după haosul din traficul aerian din SUA

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Foto: Profimedia Images
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Vârful aripii unui Boeing 737 al companiei Copa Airlines a lovit botul unui Boeing 767 al companiei UPS, la o zi după ce o suspendare a zborurilor la nivel național a perturbat traficul aerian, scrie The New York Times.

Două avioane s-au ciocnit pe o pistă de rulare la Aeroportul Internațional din Miami sâmbătă seara, au declarat oficialii, la o zi după ce o suspendare a zborurilor la nivel național a perturbat traficul aerian și a blocat mii de pasageri.

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Vârful aripii unui Boeing 737 al companiei Copa Airlines a lovit botul unui Boeing 767 al companiei UPS în jurul orei 21:00, potrivit Administrației Federale a Aviației, care anchetează incidentul. Două persoane au fost îngrijite la fața locului pentru leziuni ușoare, iar zborurile au fost redirecționate către alte piste de rulare fără a perturba operațiunile aeroportului, a declarat Greg Chin, purtător de cuvânt al Departamentului de Aviație din Miami-Dade.

Două persoane au fost rănite în urma coliziunii, care a avut loc în jurul orei 21:15, a declarat pentru CNN Greg Chin, directorul de comunicare al aeroportului, citat de News.ro.

Controlorii de trafic aerian le-au indicat echipajului UPS să cedeze trecerea zborului Copa, a precizat F.A.A. Avionul Copa rula spre poarta de îmbarcare, venind din Panama City, în timp ce avionul UPS rula pentru decolare spre Bogotá, Columbia. Avioanele s-au ciocnit la intersecția a două căi de rulare, a declarat domnul Chin.

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Coliziunea a avut loc la puțin peste două luni după ce un avion de marfă al companiei Amazon a ieșit de pe pistă în același aeroport, lovind două vehicule și provocând moartea a cinci persoane. Potrivit unui raport federal, un controlor de trafic aerian nu a avertizat piloții cu privire la condițiile de vânt puternic atunci când le-a acordat permisiunea de aterizare.

Incidentul a avut loc, de asemenea, pe fondul unor perturbări pe scară largă ale traficului aerian, după o oprire la sol la nivel național, eveniment rar, care a avut loc vineri. Mii de zboruri au fost anulate sâmbătă, în timp ce companiile aeriene se străduiau să repoziționeze aeronavele și echipajele. Oficialii federali au declarat că o actualizare a echipamentelor de telecomunicații ale controlului traficului aerian a declanșat defecțiuni de comunicații care au determinat oprirea de vineri.

Editor : A.P.

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