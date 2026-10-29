Live TV

Două avioane de bombardament rusești Su-34, distruse într-un atac ucrainean cu rachete Neptun

Data publicării:
avion su-34 profimedia
Avion Su-34. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Rusia poate produce aproximativ 14 până la 18 avioane Su-34 anual

Marina ucraineană a distrus două avioane de vânătoare-bombardament rusești Su-34 într-un atac asupra aerodromului militar Marinovka din regiunea Volgograd a Rusiei, folosind rachete Neptun produse pe plan intern, a anunțat Marina pe 29 octombrie, relatează Kyiv Independent.

Avioanele au fost distruse la baza Regimentului 11 Aviație Mixtă al Rusiei, lângă așezarea Oktiabrski. Regimentul aparține Diviziei 4 Aviație Mixtă a Armatei 4 din cadrul Forțelor Aeriene ale Rusiei. Marina nu a furnizat până în prezent nicio confirmare vizuală a atacului.

Su-34 este unul dintre principalele avioane rusești folosite pentru lansarea de bombe aeriene ghidate împotriva orașelor ucrainene, a așezărilor de pe front și a pozițiilor militare. Atacurile împotriva acestor aeronave ar putea slăbi capacitatea Rusiei de a efectua astfel de atacuri, în timp ce înlocuirea pierderilor necesită timp și resurse semnificative.

Rusia avea în serviciu aproximativ 140 de avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 cu diverse modificări la data de 22 octombrie, inclusiv Su-34M modernizat, a informat agenția de informații militare a Ucrainei (HUR).

Potrivit instituției, Rusia a pierdut 43 de avioane Su-34 care au fost complet distruse și alte șapte avariate de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina.

„Astfel de pierderi sunt destul de semnificative pentru flota de aeronave a agresorului, a cărei restaurare necesită un ciclu de producție lung, resurse financiare substanțiale și cooperare industrială specializată”, a declarat HUR.

Rusia poate produce aproximativ 14 până la 18 avioane Su-34 anual

Agenția a estimat că Rusia poate produce aproximativ 14 până la 18 avioane Su-34 anual, ceea ce înseamnă că numărul de aeronave distruse este echivalentul a aproximativ 2,5-3 ani de producție.

În ciuda pierderilor, Rusia continuă să producă și să modernizeze aeronavele pentru a-și întreține flota și a susține atacurile aeriene împotriva Ucrainei.

Cel mai recent atac are loc după un altul efectuat la 15 octombrie asupra aerodromului militar Borisoglebsk din regiunea rusă Voronej, când au fost distruse patru avioane de bombardament Su-34M și a avariat alte două. Atacul a fost efectuat tot cu rachete Neptun.

Racheta de croazieră Neptun, lansată de la sol de către Ucraina, este cunoscută cel mai bine pentru scufundarea navei amiral a Rusiei la Marea Neagră, Moskva, în 2022. Ucraina a dezvoltat ulterior o versiune cu rază mai lungă de acțiune, capabilă să lovească ținte aflate la o distanță de până la 1.000 de kilometri.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru toader si tudorel toader foto fb
1
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Umiditatea în casă. Foto Getty Images
2
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată...
Volodimir Zelenski
3
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Putin, Pezeshkian and Qatar's Emir Discuss Gulf Energy Crisis at Moscow Summit....
4
Președintele Iranului, către Vladimir Putin: „Suntem capabili să ne rezolvăm problemele...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
5
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
Digi Sport
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0805045743
Rusia apelează la ruta arctică din cel de-al Doilea Război Mondial pentru a-şi exporta cerealele
Incendiu la o rafinărie din Rusia atacată cu drone de armata ucraineană
Câți ucraineni susțin continuarea atacurilor Kievului asupra rafinăriilor rusești în ciuda riscului de a pierde ajutorul SUA (sondaj)
moscova profimedia
Moscova avertizează Ucraina că, dacă va ataca de ziua naţională a Rusiei, va pune în pericol reuniunea tripartită
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin. Nou motiv pentru a ucide civili în Ucraina
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov va cere ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Ministrul rus de externe merge în vizită în SUA
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Prima rectificare bugetară, pusă în transparență: câți bani vor primi...
onu2
Bătălia pe șefia ONU: varianta Orban ar fi o poveste de groază menită...
buletin de vot urna inquam octav ganea
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare...
Obama Foundation's 2024 Democracy Forum, Chicago, Illinois, USA - 05 Dec 2024
Barack Obama acuză Casa Albă că „îngenunchează” în fața lui Vladimir...
Ultimele știri
„Oamenii s-au săturat!”: Şoc şi furie în Spania, în prima zi de doliu naţional după catastrofa feroviară soldată cu 74 de morţi
Un elicopter militar cu 15 persoane la bord s-a prăbușit în Bosnia și Herțegovina. Trei morți și mai mulți răniți
Ce spune noul ministru al Muncii, Florin Manole, despre pensiile și ajutoarele one-off din decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii scapă de o perioadă stresantă la final de octombrie 2026. Își recapătă echilibrul după ce problemele...
Cancan
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
Fanatik.ro
Cristi Chivu, definitiv în istoria lui Inter Milano! Recordul de senzație stabilit de român în Italia: peste...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Mihai Căpățînă, interviu-eveniment după titlul istoric cucerit în Kazahstan! Acum vrea să-și ajute fosta...
Adevărul
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe...
Digieconomic
Noi reguli pentru Uber și Bolt: șoferii vor putea folosi doar un singur autoturism în comodat. Proiectul a...
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia instanței în procesul în care Anamaria Prodan l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf de abandon de...
Pro FM
Pink, ironie savuroasă după ce a fost criticată pentru cum arată fără machiaj: "Arăt HOT!" Cum a fost...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cine este actorul favorit să devină noul James Bond. Are 36 de ani și l-ar putea înlocui pe Daniel Craig după...
Adevarul
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite
Newsweek
Dosarele de pensie ar putea fi soluționate în cel mult 45 de zile. Care pensionari sunt vizați?
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Arată ca o grămadă de excremente, dar poate trăi peste 120 de ani. Creatura marină care i-a uimit pe...
Film Now
Julia Roberts a împlinit 59 de ani, iar soțul i-a făcut o dulce declarație de dragoste: Te iubesc atât de mult
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...