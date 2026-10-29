Două avioane de bombardament rusești Su-34, distruse într-un atac ucrainean cu rachete Neptun

Marina ucraineană a distrus două avioane de vânătoare-bombardament rusești Su-34 într-un atac asupra aerodromului militar Marinovka din regiunea Volgograd a Rusiei, folosind rachete Neptun produse pe plan intern, a anunțat Marina pe 29 octombrie, relatează Kyiv Independent.

Avioanele au fost distruse la baza Regimentului 11 Aviație Mixtă al Rusiei, lângă așezarea Oktiabrski. Regimentul aparține Diviziei 4 Aviație Mixtă a Armatei 4 din cadrul Forțelor Aeriene ale Rusiei. Marina nu a furnizat până în prezent nicio confirmare vizuală a atacului.

Su-34 este unul dintre principalele avioane rusești folosite pentru lansarea de bombe aeriene ghidate împotriva orașelor ucrainene, a așezărilor de pe front și a pozițiilor militare. Atacurile împotriva acestor aeronave ar putea slăbi capacitatea Rusiei de a efectua astfel de atacuri, în timp ce înlocuirea pierderilor necesită timp și resurse semnificative.

Rusia avea în serviciu aproximativ 140 de avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 cu diverse modificări la data de 22 octombrie, inclusiv Su-34M modernizat, a informat agenția de informații militare a Ucrainei (HUR).

Potrivit instituției, Rusia a pierdut 43 de avioane Su-34 care au fost complet distruse și alte șapte avariate de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina.

„Astfel de pierderi sunt destul de semnificative pentru flota de aeronave a agresorului, a cărei restaurare necesită un ciclu de producție lung, resurse financiare substanțiale și cooperare industrială specializată”, a declarat HUR.

Rusia poate produce aproximativ 14 până la 18 avioane Su-34 anual

Agenția a estimat că Rusia poate produce aproximativ 14 până la 18 avioane Su-34 anual, ceea ce înseamnă că numărul de aeronave distruse este echivalentul a aproximativ 2,5-3 ani de producție.

În ciuda pierderilor, Rusia continuă să producă și să modernizeze aeronavele pentru a-și întreține flota și a susține atacurile aeriene împotriva Ucrainei.

Cel mai recent atac are loc după un altul efectuat la 15 octombrie asupra aerodromului militar Borisoglebsk din regiunea rusă Voronej, când au fost distruse patru avioane de bombardament Su-34M și a avariat alte două. Atacul a fost efectuat tot cu rachete Neptun.

Racheta de croazieră Neptun, lansată de la sol de către Ucraina, este cunoscută cel mai bine pentru scufundarea navei amiral a Rusiei la Marea Neagră, Moskva, în 2022. Ucraina a dezvoltat ulterior o versiune cu rază mai lungă de acțiune, capabilă să lovească ținte aflate la o distanță de până la 1.000 de kilometri.

Editor : Liviu Cojan