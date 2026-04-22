Două avioane de vânătoare s-au ciocnit în zbor, în Coreea de Sud, din cauza piloților care făceau fotografii

Ancheta făcută de autoritățile din Coreea de Sud a stabilit că două avioane de vânătoare F-15K s-au ciocnit în aer din cauza piloților care făceau fotografii și filmări, scrie BBC.

Accidentul aviatic a avut loc în 2021 în timp ce avioanele se aflau într-o misiune de zbor în orașul Daegu, potrivit Comisiei de Audit și Inspecție din Seul.

Piloții nu au fost răniți, dar coliziunea a avariat ambele avioane, ducând la costuri de peste 590.000 de dolari pentru reparații.

Unul dintre piloți, care a plecat ulterior din armată, a fost obligat să plătească o amendă de aproximativ 60.000 de dolari. Incidentul ar fi avut loc pentru că pilotul respectiv a vrut să facă fotografii pentru a marca ultimul său zbor din unitatea sa militară.

Fotografiile făcute în timpul zborurilor importante era „o practică răspândită în rândul piloților la acea vreme”, se arată în raportul publicat miercuri de Comisia de audit.

Pilotul și-a exprimat dorința de a face fotografii într-o ședință de informare care a avut loc înainte de zbor, potrivit raportului.

El pilota aeronava de rezervă și urmărea aeronava principală în timpul misiunii. În timp ce se întorcea spre bază, a început să facă fotografii cu telefonul mobil. Observând acest lucru, pilotul aeronavei principale i-a cerut unui alt pilot din avionul său să filmeze un videoclip cu aeronava secundară.

Pilotul secund a făcut o manevră bruscă și s-a apropiat pentru a putea fi mai bine surprins de cameră. Această manevră a adus la o apropiere periculoasă între cele două aeronave. Pentru a evita un accident, aeronava principală a încercat să coboare rapid. Dar cele două avioane F-15K s-au ciocnit în cele din urmă, avariind aripa stângă a aeronavei principale și stabilizatorul cozii aeronavei secundare.

Forțele aeriene sud-coreene l-au suspendat pe pilotul secund, care a părăsit ulterior armata pentru a lucra pentru o companie aeriană comercială.

Ulterior, forțele aeriene au încercat să-l forțeze pe pilotul secund să plătească reparațiile, însă acesta a făcut apel împotriva amenzii, declansând o anchetă din partea comisiei de audit.

Pilotul secund a recunoscut că manevra sa bruscă a dus la coliziune, dar a susținut că pilotul aeronavei din frunte „și-a dat consimțământul tacit” la manevră, deoarece știa că avea loc filmarea.

În cele din urmă, comisia de audit a decis că pilotul secund ar trebui să plătească doar o zecime din costuri și că forțele aeriene ar trebui să își asume o parte din responsabilitate pentru nereglementarea corectă a utilizării personale a camerelor de filmat de către piloți.

