Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi cea mai mare bază a SUA din Orientul Mijlociu

Data publicării:
Avioane suhoi Su-24
Foto: Profimedia
Suhoi Su-24 vs F-15

Două bombardierele iraniene au fost la câteva minute distanță de a lovi cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu. În ultimul moment, ele au fost doborâte de avioane le de vânătoare ale Qatarului, scrie France24.

Incidentul s-a întâmplat acum trei zile, când Garda Revoluționară Iraniană a trimis două bombardiere tactice Su-24, fabricate în perioada sovietică, pentru a ataca baza aeriană al-Udeid.

Baza de la al-Udeid găzduiește în mod obișnuit 10.000 de membri ai armatei americane, dar se poate presupune că în această perioadă efectivele miliatre posibil să fi fost mai mari.

Europa se pregătește pentru un posibil atac iranian, cu drone și rachete. Cum ar putea fi afectată România

Avioanele iraniene, care transporta bombe ghidate, se aflau la „două minute” distanță de țintele lor, a declarat o sursă pentru CNN, și zburau la rasul solului, executând o manevră extrem de riscantă.  

Qatarul a emis o somație către avioane, care adoptaseră o altitudeine de zbor de 80 de picioare (24 de metri), apoi, neprimind răspuns le-a clasificat drept ostile și a permis unui avion de vânătoare F-15 să intre în luptă, scrie Gulf News.   

Armata americană a confirmat incidentul, însă nu a dat numele țintei vizate de aparatele iraniene.

Qatarezii au subliniat că aparatul F-15 s-a aflat la prima sa luptă aeriană, informează Al Jazeera.

Suhoi Su-24 vs F-15

Avionul Suhoi Su‑24 este un bombardier tactic supersonic dezvoltat în Uniunea Sovietică de biroul de proiectare Suhoi. A intrat în serviciu la începutul anilor 1970 și a fost conceput pentru a executa misiuni de atac la sol în orice condiții meteorologice, ziua sau noaptea. O caracteristică distinctivă a aeronavei este aripa cu geometrie variabilă, care îi permite să schimbe unghiul aripilor în timpul zborului. Astfel, avionul poate decola și ateriza pe piste relativ scurte, dar poate atinge și viteze mari la altitudine.

Su-24 este echipat cu sisteme avansate de navigație și radar pentru zbor la joasă altitudine, ceea ce îi permite să evite detectarea de către radarele inamice. Avionul este pilotat de doi membri ai echipajului: pilotul și navigatorul-operator de armament. Poate transporta o varietate mare de arme, inclusiv bombe convenționale, rachete ghidate și rachete aer-sol.

De-a lungul timpului au fost create mai multe versiuni modernizate, cea mai cunoscută fiind Suhoi Su‑24M, care dispune de echipamente electronice îmbunătățite și capacități mai precise de atac. Su-24 a fost utilizat de mai multe țări și a participat la diverse conflicte regionale. Chiar dacă multe state îl înlocuiesc treptat cu aeronave mai moderne, Su-24 rămâne un avion important în istoria aviației militare datorită performanțelor sale și rolului său în dezvoltarea bombardierelor tactice. 

Iranul are aproximativ 20–30 de bombardiere tactice Suhoi Su-24 în cadrul forțelor sale aeriene (Islamic Republic of Iran Air Force). Numărul exact este greu de stabilit deoarece unele aparate nu sunt operaționale sau au fost pierdute în accidente ori conflicte.

De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran

Avionul McDonnell Douglas F-15 Eagle este unul dintre cele mai cunoscute avioane de vânătoare din lume. A fost dezvoltat în anii 1970 de compania McDonnell Douglas, care ulterior a devenit parte a Boeing. Aeronava a fost proiectată pentru superioritate aeriană, adică pentru a domina spațiul aerian și a doborî avioanele inamice. F-15 este renumit pentru performanțele sale ridicate, viteza mare și manevrabilitatea excelentă.

Avionul poate atinge viteze de peste Mach 2,5 și poate zbura la altitudini foarte mari. Este echipat cu un radar puternic și sisteme moderne de control al armamentului, care îi permit să detecteze și să atace ținte aflate la distanță mare. F-15 poate transporta rachete aer-aer, bombe și alte tipuri de armament, în funcție de misiune.

De-a lungul timpului au fost create mai multe versiuni, printre care F-15E Strike Eagle, care este specializată în atacuri la sol. Avionul este folosit de mai multe țări și a participat la numeroase operațiuni militare. Datorită fiabilității și performanțelor sale, F-15 rămâne și astăzi unul dintre cele mai respectate avioane de luptă din lume.

Forțele americane au pierdut trei aparate F-15 la începutul conflictului, doborâte de un avion de vânătoare din  Kuweit.

 

 

 

Editor : Sebastian Eduard

