Două companii americane oferă 22 miliarde de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil (FT)

Companiile energetice americane Chevron şi Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari (20,3 miliarde de euro) pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale grupului rus Lukoil, afectat de sancţiuni, a anunţat miercuri Financial Times.

Oferta vizează rafinăriile companiei ruse şi peste 2.000 de benzinării din Europa, Asia, şi Orientul Mijlociu, inclusiv rafinăria Burgas din Bulgaria, şi diverse antrepozite fiscale, informează Novinite, potrivit Agerpres. 

Tranzacţia ar urma să aibă sprijinul potenţial al administraţiei Trump, care a permis companiilor americane să negocieze cu Lukoil până în 17 ianuarie.

Dacă tranzacţia se va realiza, Chevron şi Quantum Energy Partners intenţionează să împartă între ele întregul portofoliu extern al Lukoil. Această structură a acordului pare să aibă sprijinul potenţial al administraţiei Trump, a precizat Financial Times citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Şi alte companii, printre care ExxonMobil, Chevron, Carlyle Group, Midad Energy şi MOL sunt interesate de activele internaţionale ale Lukoil.

Statele Unite şi Marea Britanie au impus în octombrie sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft - în urma invadării Ucrainei. Ulterior, Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită pentru vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil.

După impunerea sancţiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă. Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol în Rusia şi în străinătate şi a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul global şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declaraţiilor contabile din 2024.

