Două cutremure au lovit provincia Kermanshah din Iran

Luni dimineață, două cutremure cu magnitudinea de 5,2 și, respectiv, 5,7 au lovit zona Kuzaran din provincia Kermanshah, în vestul Iranului. Până în prezent nu au fost publicate rapoarte oficiale privind victime sau pagube materiale, relatează iranpress.com.

Primul cutremur, cu o magnitudine de 5,2 pe scara Richter, s-a produs la o adâncime de 13 kilometri.

Un al doilea cutremur, mai puternic, cu magnitudinea de 5,7, a lovit aceeași zonă la ora 7:18 dimineața, ora locală.

Până în prezent nu au fost publicate rapoarte oficiale privind victime sau pagube.

Au fost trimise echipe de evaluare și unități de intervenție în caz de urgență pentru a evalua situația din zonele afectate.

Editor : M.C