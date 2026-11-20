Două obiecte de zbor fără pilot au survolat vineri spaţiul aerian al Republicii Moldova, relatează deschide.md şi NewsMaker, citate de News.ro.

Potrivit Ministerului Apărării din Moldova, în jurul orei 14:48, un aparat de zbor fără pilot a intrat în ţară din direcţia localității Iaski, reg. Odesa, în direcţia localităţii Crocmaz, raionul Ştefan Vodă. Ulterior, la ora 14.49, drona a părăsit spaţiul naţional din direcţia localităţii Tudora, raionul Ştefan Vodă în Ucraina, localitatea Udobnoe, regiunea Odesa.

Este al doilea survol ilegal înregistrat în această zi.

Alt obiect de zbor fără pilot a intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova şi la ora 01:19. Acesta a venit din direcţia localității Sadkivţi, regiunea Viniţa, Ucraina. Ulterior, la ora 01:28, obiectul a părăsit spaţiul aerian naţional, îndreptându-se spre localitatea Lucăceni, Cernăuţi, Ucraina.

Editor : M.B.