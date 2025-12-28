Live TV

Două elicoptere s-au ciocnit în aer în Statele Unite

elicopter

Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit în sudul New Jersey, ucigând o persoană și rănind o alta, potrivit informațiilor The Neew York Post.

Un videoclip cutremurător care circulă pe rețelele de socializare, filmat din parcarea unui magazin Tractor Supply Co. din Hammonton, arată un nor mare de fum negru în depărtare, în timp ce spectatorii șocați reacționau la accident.

Coliziunea a avut loc duminică, imediat după prânz, la 100 Basin Road în Hammonton, la mai puțin de trei mile de aeroportul Hammonton, potrivit informațiilor transmise prin radio de către pompierii și serviciul de urgență medicală din Atlantic County.

„Avem un elicopter complet implicat, îl caut pe al doilea, am găsit încă unul în pădure. Începeți salvarea, vom avea nevoie de o intervenție rapidă”, a spus un dispecer în înregistrarea audio.

„Avem două victime confirmate”, a spus o altă voce în înregistrarea audio.

 

Administrația Federală a Aviației a confirmat accidentul într-o declarație pentru The Post și a spus că doar cei doi piloți au fost implicați.

„Un elicopter Enstrom F-28A și un elicopter Enstrom 280C s-au ciocnit în aer în apropierea aeroportului municipal Hammonton din New Jersey, în jurul orei 12:25 p.m., ora locală, duminică, 28 decembrie”, a scris FAA.

„Doar piloții se aflau la bordul fiecărei aeronave. FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor vor investiga. NTSB se va ocupa de investigație și va furniza informații suplimentare.”

Ambele elicoptere sunt aeronave mici fabricate cu zeci de ani în urmă.

Un alt videoclip postat online pare să arate un elicopter care se învârte fără control înainte de a se prăbuși din vedere, conform 6ABC Action News, care a confirmat, de asemenea, că o persoană a murit.

Editor : Sebastian Eduard

