Două elicoptere s-au ciocnit în Grecia, în timp ce interveneau la un incendiu violent

Două elicoptere s-au ciocnit duminică în timp ce interveneau la un incendiu violent în Grecia, a anunţat serviciul de pompieri, transmit Reuters, dpa şi AFP, citate de Agerpres.

Are loc „o operaţiune de salvare" pentru localizarea echipajelor, au precizat autorităţile.

Accidentul a avut loc deasupra satului de coastă Psathas, situat în golful Corint, într-o zonă cuprinsă de flăcări de vineri seară, unde pompierii intervin în condiţii extrem de dificile.

Operaţiunile de sâmbătă au fost puternic îngreunate de vântul intens, care a împiedicat zeci de aeronave specializate în stingerea incendiilor să decoleze timp de câteva ore. Rafalele au fost uneori atât de puternice încât pompierii nici nu puteau deschide portierele vehiculelor, a explicat un oficial.

Confruntată în plin sezon turistic cu mai multe incendii violente, Grecia trece printr-o situaţie "extrem de dificilă" cu condiţii meteorologice "extreme" şi vânturi care ating frecvent 100 km pe oră, a notat duminică pe Facebook prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis.

Într-o săptămână, peste 12.000 de hectare de pădure şi terenuri agricole au fost distruse de flăcări în această ţară grav afectată de criza climatică, ca întreaga regiune mediteraneeană.

Editor : M.B.