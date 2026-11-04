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Două grupuri de hackeri pro-ruși revendică atacurile asupra sistemelor de refrigerare din Europa

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packaged frozen vegetables in supermarket freezers
Combine frigorifice cu alimente, în supermarket. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Sistemele de refrigerare europene, ținta atacurilor Cine sunt NoName057(16) și Z-Pentest?

Grupurile de hackeri pro-ruse NoName057(16) și Z-Pentest Alliance și-au asumat responsabilitatea comună pentru recentele atacuri care, potrivit unor informații, ar fi determinat încălzirea sistemelor de refrigerare europene până la 50 °C, relatează cybernews.com.

„Pentru a dovedi că deținem baza de date, publicăm un eșantion care conține peste 2.500 de rânduri. Acesta conține datele de autentificare și parolele angajaților și clienților (utilizatorilor) Danfoss”, a scris NoName057(16).

„Problema nu o reprezintă «hackerii răuvoitori», ci neglijența sistemică a operatorilor europeni și americani care au ignorat ani de zile cerințele de bază privind securitatea cibernetică”, a scris Z-Pentest.

Grupurile au publicat inițial aceste afirmații pe canalele lor respective de pe Telegram. Cu toate acestea, ambele canale fuseseră șterse la momentul redactării acestui articol. Așadar, în acest moment, acuzațiile nu pot fi verificate în mod independent.

Afirmațiile au fost redistribuite de un cercetător în domeniul informațiilor privind amenințările, cunoscut sub numele de CyberKnow pe X.

Cu toate acestea, cercetătorul și-a exprimat îndoielile cu privire la faptul dacă hacktiviștii au pătruns efectiv în sisteme sau dacă doar și-au asumat meritul după ce mass-media i-a suspectat.

Sistemele de refrigerare europene, ținta atacurilor

Chiar în această săptămână, un val de atacuri cibernetice a lovit sistemele de refrigerare ale supermarketurilor din întreaga Europă, determinând creșterea temperaturii în congelatoare până la 50 °C.

Supermarketurile din Belgia, Estonia, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Danemarca, Suedia și Finlanda au fost nevoite să arunce tone de alimente alterate. Luna trecută, sute de supermarketuri franceze au raportat atacuri similare. Atacurile au vizat și magazine din România.

Analiștii în domeniul securității cibernetice avertizaseră anterior că multe sisteme de refrigerare funcționează cu firmware învechit, afectat de vulnerabilități cunoscute. Aproximativ 13.000 de sisteme de refrigerare rămân vulnerabile în întreaga Europă.

Cine sunt NoName057(16) și Z-Pentest?

NoName057(16) a apărut în martie 2022, la doar câteva zile după invazia Rusiei în Ucraina. Grupul de hacktiviști s-a făcut remarcat, vizând portaluri guvernamentale, bănci, rețele de transport public și instituții media din Ucraina, SUA și Europa.

Tactica principală folosită de grup este perturbarea digitală prin atacuri de tip „denial-of-service” distribuit (DDoS).

Z-Pentest este un grup hacktivist pro-rus relativ nou, care a apărut la sfârșitul anului 2024. Se pare că grupul este format din veterani ai NoName057(16) și ai „Cyber Army of Russia Reborn”.

Spre deosebire de NoName057(16), grupul vizează sistemele de control industrial din Occident și din Ucraina.

Obiectivul lor principal este de a perturba sistemele care gestionează stațiile de tratare a apei, rețelele electrice, instalațiile petroliere și de gaze, precum și operațiunile agricole.

În loc să se bazeze pe instrumente sofisticate de hacking, Z-Pentest vizează adesea panourile de control industriale care sunt lăsate expuse pe internet sau care utilizează parole slabe.

Editor : M.C

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