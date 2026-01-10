Live TV

Video Două momente bizare din timpul întâlnirii lui Trump cu giganții petrolieri ai Americii. „Uau, trebuie să văd asta cu ochii mei!”

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
Trump, la fereastră, în timpul discuțiilor

Două momente mai puțin obișnuite au marcat întâlnirea președintelui american Donald Trump cu giganții din domeniul petrolului, cu care a purtat discuții ca urmare a evoluțiilor de ultimă oră din Venezuela. Ele au devenit virale, fiind postate pe rețelele de socializare.

Trump a citit vineri, 9 ianuarie, cu voce tare un bilet primit de la secretarul de Stat Marco Rubio.

Președintele se afla în mijlocul unui promisiuni privind „un randament foarte bun” pentru directorii de la Chevron, ConocoPhillips, Exxon, Halliburton, Valero și Marathon, în schimbul unei investiții de 100 de miliarde de dolari în reconstrucția sectorului energetic al Venezuelei,  când a fost brusc distras de o bucată de hârtie primită de la secretarul de Stat Rubio.

„O să vă meargă tuturor foarte bine, Marco tocmai mi-a dat un bilețel. «Întoarce-te la Chevron, vor să discute ceva»”, a citit Trump, întorcându-se către vicepreședintele Chevron, Mark Nelson, scrie The New Republic.

„Te rog, mă întorc la Chevron, Mark.”

Rubio a părut vizibil stânjenit, în timp ce Trump l-a bătut pe umăr. „Mulțumesc, Marco”, a spus el.

„A fost vreo întrebare, domnule președinte?”, a întrebat Nelson.

„Da, te rog, Marco, ce spui aici?”, a replicat Trump, examinând din nou bilețelul.

Secretarul Energiei, Chris Wright, a intervenit rapid: „Mark, dacă ne poți face o actualizare privind operațiunile din teren, aprobările necesare și ce ați putea realiza în următoarele 12–18 luni, să ne oferiți o perspectivă de la fața locului”, a spus el.

Nelson a început apoi să descrie operațiunile Chevron din teren. Chevron este singura companie petrolieră care operează în prezent în Venezuela, ca parte a unui parteneriat cu Petróleos de Venezuela.

Wright a declarat miercuri pentru CNBC că administrația Trump primea „actualizări zilnice” de la Chevron și colabora îndeaproape pentru „a permite acestui model să se extindă și mai mult”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trump, la fereastră, în timpul discuțiilor

Tot în timpul întâlnirii cu șefii companiilor petroliere, Trump s-a ridicat brusc de pe scaun și s-a îndreptat spre fereastră.

Președintele a fost atât de entuziasmat de construcția noii săli de bal a Casei Albe, devenită din ce în ce mai costisitoare, încât s-a ridicat pentru a o admira pe fereastră.

„Nu e un moment obișnuit pentru a o admira, dar m-am gândit că ar fi bine să o facem”, a spus Trump, stârnind râsete în sală. Cei peste 30 de invitați ai săi au rămas așezați, în timp ce Trump a stat în picioare aproximativ 20 de secunde pentru a admira progresul lucrărilor.

Președintele a adus în discuție sala de bal în timp ce se plângea de cât de mici sunt actualele săli de ședințe de la Casa Albă, spunând că întâlnirea de vineri ar fi avut loc pentru „peste 1.000 de persoane” dacă ar fi avut loc în sala de bal.

„Acum că mă gândesc la asta... uau. Trebuie să văd asta cu ochii mei”, a spus Trump în timp ce se întorcea să privească pe fereastra din spatele lui, apoi s-a ridicat pentru a admira proiectul.

„Uau, ce priveliște! Aceasta este ușa către sala de bal”, le-a spus oaspeților săi.

Când s-a așezat la loc, a continuat să vorbească despre – ați ghicit – sala de bal. „Vedeți o fundație foarte mare care progresează. Suntem în avans față de programul stabilit pentru sala de bal și sub bugetul alocat”, a spus el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Casa Albă a estimat inițial în iulie că proiectul, care a necesitat demolarea aripii estice, va costa 200 de milioane de dolari din fonduri donate. Dar luna trecută, Trump a spus că va costa de două ori mai mult.

Printre donatorii identificați de Casa Albă se numără Trump însuși și mai multe companii mari de tehnologie, printre care Apple, Amazon, Microsoft, Google, Coinbase și Meta.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
3
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
4
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
trump groenlanda
5
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
16.08.2025, Blick auf Upernavik
„Nu vrem să fim americani!”. Răspunsul din Groenlanda pentru Trump
Marco Rubio, US secretary of state, from left, US President Donald Trump, and Pete Hegseth, US secretary of defense, during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, US, on Saturday, Jan. 3, 2026. President Nicolas Maduro has been c
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
donald trump
Cel mai temut om din Venezuela jură să „lupte” împotriva SUA. Ar putea arunca rapid țara în haos (Financial Times)
Vladimir Putin și Donald Trump.
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate vorbi deschis cu Trump despre sfera sa de influență”
Screenshot 2025-10-22 150714
Donald Trump consideră că deținerea Groenlandei este o nevoie psihologică „pentru a avea succes” (presă)
Recomandările redacţiei
ger frig termometru gettyimages
Alertă de ger în peste jumătate de țară. Meteorologii avertizează că...
evolutie-economie-ilustratie-1536x866
Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm...
Protests in Iran January 8
Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un...
cladire distrusa in ucraina
Reuniune ONU după ultimele atacuri ale Moscovei în Ucraina. „Rusia a...
Ultimele știri
Lovitură ucraineană cu drone în Rusia. Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc
Un bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus a fost prins când încerca să intre în România
Fondatorul Microsoft, Bill Gates, i-a dat fostei soții Melinda 8 miliarde de dolari, la cinci ani de la divorț
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac a risipit aproape 150 de...
Adevărul
Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit...
Playtech
Cel mai geros început de an din ultimul deceniu! Vine urgia, ANM a făcut anunţul acum
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a dat lovitura în România
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...