Două momente mai puțin obișnuite au marcat întâlnirea președintelui american Donald Trump cu giganții din domeniul petrolului, cu care a purtat discuții ca urmare a evoluțiilor de ultimă oră din Venezuela. Ele au devenit virale, fiind postate pe rețelele de socializare.

Trump a citit vineri, 9 ianuarie, cu voce tare un bilet primit de la secretarul de Stat Marco Rubio.

Președintele se afla în mijlocul unui promisiuni privind „un randament foarte bun” pentru directorii de la Chevron, ConocoPhillips, Exxon, Halliburton, Valero și Marathon, în schimbul unei investiții de 100 de miliarde de dolari în reconstrucția sectorului energetic al Venezuelei, când a fost brusc distras de o bucată de hârtie primită de la secretarul de Stat Rubio.

„O să vă meargă tuturor foarte bine, Marco tocmai mi-a dat un bilețel. «Întoarce-te la Chevron, vor să discute ceva»”, a citit Trump, întorcându-se către vicepreședintele Chevron, Mark Nelson, scrie The New Republic.

„Te rog, mă întorc la Chevron, Mark.”

Rubio a părut vizibil stânjenit, în timp ce Trump l-a bătut pe umăr. „Mulțumesc, Marco”, a spus el.

„A fost vreo întrebare, domnule președinte?”, a întrebat Nelson.

„Da, te rog, Marco, ce spui aici?”, a replicat Trump, examinând din nou bilețelul.

Secretarul Energiei, Chris Wright, a intervenit rapid: „Mark, dacă ne poți face o actualizare privind operațiunile din teren, aprobările necesare și ce ați putea realiza în următoarele 12–18 luni, să ne oferiți o perspectivă de la fața locului”, a spus el.

Nelson a început apoi să descrie operațiunile Chevron din teren. Chevron este singura companie petrolieră care operează în prezent în Venezuela, ca parte a unui parteneriat cu Petróleos de Venezuela.

Wright a declarat miercuri pentru CNBC că administrația Trump primea „actualizări zilnice” de la Chevron și colabora îndeaproape pentru „a permite acestui model să se extindă și mai mult”.

Trump, la fereastră, în timpul discuțiilor

Tot în timpul întâlnirii cu șefii companiilor petroliere, Trump s-a ridicat brusc de pe scaun și s-a îndreptat spre fereastră.

Președintele a fost atât de entuziasmat de construcția noii săli de bal a Casei Albe, devenită din ce în ce mai costisitoare, încât s-a ridicat pentru a o admira pe fereastră.

„Nu e un moment obișnuit pentru a o admira, dar m-am gândit că ar fi bine să o facem”, a spus Trump, stârnind râsete în sală. Cei peste 30 de invitați ai săi au rămas așezați, în timp ce Trump a stat în picioare aproximativ 20 de secunde pentru a admira progresul lucrărilor.

Președintele a adus în discuție sala de bal în timp ce se plângea de cât de mici sunt actualele săli de ședințe de la Casa Albă, spunând că întâlnirea de vineri ar fi avut loc pentru „peste 1.000 de persoane” dacă ar fi avut loc în sala de bal.

„Acum că mă gândesc la asta... uau. Trebuie să văd asta cu ochii mei”, a spus Trump în timp ce se întorcea să privească pe fereastra din spatele lui, apoi s-a ridicat pentru a admira proiectul.

„Uau, ce priveliște! Aceasta este ușa către sala de bal”, le-a spus oaspeților săi.

Când s-a așezat la loc, a continuat să vorbească despre – ați ghicit – sala de bal. „Vedeți o fundație foarte mare care progresează. Suntem în avans față de programul stabilit pentru sala de bal și sub bugetul alocat”, a spus el.

Casa Albă a estimat inițial în iulie că proiectul, care a necesitat demolarea aripii estice, va costa 200 de milioane de dolari din fonduri donate. Dar luna trecută, Trump a spus că va costa de două ori mai mult.

Printre donatorii identificați de Casa Albă se numără Trump însuși și mai multe companii mari de tehnologie, printre care Apple, Amazon, Microsoft, Google, Coinbase și Meta.

Editor : M.C