Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în apele de lângă America de Sud. A fost deschisă o anchetă

NAVE AMERICANE PE MARE
Foto cu caracter ilustrativ: X/ Jeff Wright

O navă de război şi o navă de alimentare ale Marinei SUA s-au ciocnit miercuri în apele din apropierea Americii de Sud, a relatat joi Wall Street Journal, citând un purtător de cuvânt al armatei americane, relatează Reuters.

Distrugătorul USS Truxtun, din clasa Arleigh Burke, şi nava de sprijin rapid USNS Supply s-au ciocnit în timpul unei operaţiuni de realimentare pe mare, două persoane fiind rănite uşor în urma incidentului, a precizat publicaţia citată.

O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauza incidentului, a adăugat ziarul, citându-l pe purtătorul de cuvânt al Comandamentului Sudic, colonelul Emmanuel Ortiz.

Ambele nave au raportat că au putut continua să navigheze în siguranţă, a declarat Ortiz.

