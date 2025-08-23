Două nave de război ale NATO au ajuns în Letonia, pentru a proteja infrastructura subacvatică

Două nave de război NATO au ajuns în capitala Letoniei, Riga, în cadrul misiunii Baltic Sentry, care are ca scop protejarea infrastructurii subacvatice din Marea Baltică. Misiunea a fost înființată în ianuarie, în urma unui incident petrecut la sfârșitul anului trecut, când au fost descoperite daune semnificative la cablul electric EstLink 2 și la mai multe linii de telecomunicații între Finlanda și Estonia, relatează TVPWorld.

Autoritățile suspectează că avariile au fost cauzate de un tanc al „flotei fantomă” rusești, Eagle S, după ce ancora acestuia a fost târâtă pe fundul mării pe o distanță de aproape 100 de kilometri.

Pentru a reduce riscurile de sabotaj și a consolida securitatea maritimă regională, Baltic Sentry utilizează o serie de resurse ale țărilor participante la NATO, inclusiv nave de război, avioane de recunoaștere și drone aeriene și subacvatice fără pilot.

„Prezența noastră în Letonia demonstrează clar angajamentul NATO de a asigura securitatea acestei regiuni”, a declarat comandantul grupului, comodorul Arjen Warnaar, din Marina Regală Olandeză. „Suntem aici pentru a demonstra că NATO este unită, prezentă și gata să acorde sprijin”, a adăugat el.

Potrivit Comandamentului Maritim Aliat (MARCOM), navele SNMG1 îndeplinesc și sarcini mai ample, de la apărare colectivă la descurajare și răspuns la crize, și mențin pregătirea operațională prin antrenamente și exerciții cu marinele partenere.

Navele – fregata olandeză De Ruyter și nava de aprovizionare germană Rhön – au acostat vineri la Riga pentru o vizită de patru zile.

În timpul vizitei la Riga, echipajele nu numai că vor reaproviziona navele, ci vor colabora și cu marina letonă. Această escală urmează recentelor patrule SNMG1 în Marea Nordului și Marea Barents, care, potrivit NATO, demonstrează raza sa operațională de la Arctica până în zona Baltică.

Editor : Marina Constantinoiu