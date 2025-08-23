Live TV

Două nave de război ale NATO au ajuns în Letonia, pentru a proteja infrastructura subacvatică

Data publicării:
Cele două nave de război sosite la Riga. Foto- NATO Maritime Command
Cele două nave de război sosite la Riga. Foto- NATO Maritime Command

Două nave de război NATO au ajuns în capitala Letoniei, Riga, în cadrul misiunii Baltic Sentry, care are ca scop protejarea infrastructurii subacvatice din Marea Baltică. Misiunea a fost înființată în ianuarie, în urma unui incident petrecut la sfârșitul anului trecut, când au fost descoperite daune semnificative la cablul electric EstLink 2 și la mai multe linii de telecomunicații între Finlanda și Estonia, relatează TVPWorld.

Autoritățile suspectează că avariile au fost cauzate de un tanc al „flotei fantomă” rusești, Eagle S, după ce ancora acestuia a fost târâtă pe fundul mării pe o distanță de aproape 100 de kilometri.

Pentru a reduce riscurile de sabotaj și a consolida securitatea maritimă regională, Baltic Sentry utilizează o serie de resurse ale țărilor participante la NATO, inclusiv nave de război, avioane de recunoaștere și drone aeriene și subacvatice fără pilot.

„Prezența noastră în Letonia demonstrează clar angajamentul NATO de a asigura securitatea acestei regiuni”, a declarat comandantul grupului, comodorul Arjen Warnaar, din Marina Regală Olandeză. „Suntem aici pentru a demonstra că NATO este unită, prezentă și gata să acorde sprijin”, a adăugat el.

Potrivit Comandamentului Maritim Aliat (MARCOM), navele SNMG1 îndeplinesc și sarcini mai ample, de la apărare colectivă la descurajare și răspuns la crize, și mențin pregătirea operațională prin antrenamente și exerciții cu marinele partenere.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Navele – fregata olandeză De Ruyter și nava de aprovizionare germană Rhön – au acostat vineri la Riga pentru o vizită de patru zile.

În timpul vizitei la Riga, echipajele nu numai că vor reaproviziona navele, ci vor colabora și cu marina letonă. Această escală urmează recentelor patrule SNMG1 în Marea Nordului și Marea Barents, care, potrivit NATO, demonstrează raza sa operațională de la Arctica până în zona Baltică.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Noi avertizări meteo de furtuni.
1
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de...
Imagine din portul Novorossiisk
3
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
seismograf
4
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
Digi Sport
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
flags of Ukraine and China painted on cracked wall
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție...
cv angajare
Scandal în Coaliție pe cele 600 de CV-uri depuse la Ministerul...
vreme rece dimineata natura vara
După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade...
Maia Sandu și Ilie Bolojan
Bolojan a discutat, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova...
Ultimele știri
Aterizarea unui misterios avion rusesc nedumerește presa și politicienii din Brazilia. Aeronava este ținta sancțiunilor impuse de SUA
Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie: Când și cum cred ucrainenii că se va termina războiul
Portugalia se luptă în continuare cu incendiile de vegetație. Un pompier a murit în timpul unei intervenții
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Soldați ucraineni funeralii
Un dezertor rus mărturisește cum au fost uciși cinci soldați ucraineni capturați. „Au fost dezbrăcați, îngenunchiați, s-a tras la cap”
Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
Anchetă în Africa de Sud după ce tinere din această țară au fost recrutate în fabrici rusești unde se produc drone Shaded
Inquam Photos /
Ionuț Stroe acuză o campanie de dezinformare îndreptată împotriva relației România - SUA. „Aceste narațiuni servesc Moscovei”
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, Trump îl amenință cu „sancţiuni majore sau tarife enorme”
Base stations for a cellular networks on a roof in Russia
Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Locul de pe glob care a ajuns să se destrame singur din cauza prezenței turiștilor. A devenit intens vizitat...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj
Adevărul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi Sport
Englezii au rămas "mască", după ce au aflat de echipa din România cu -94 puncte! Ce au scris
Pro FM
Noah, sora lui Miley Cyrus, despre perioada neagră a vieții ei: "E o durere pe care nu o doresc nimănui: să...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Emil Grădinescu, atacat în cabina de comentator. L-au bătut și l-au amenințat că-i taie gâtul: „Fani demenți”
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Christina Aguilera, trup de zeiță în costum de baie, după ce a fost acuzată că a folosit Ozempic să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...