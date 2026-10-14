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Două nave, lovite de proiectile în Strâmtoarea Ormuz, pe fondul conflictului dintre SUA și Iran

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Foto: Profimedia Images
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Un tanc petrolier şi un portcontainer au fost lovite de proiectile de origine necunoscută în Strâmtoarea Ormuz, în centrul conflictului dintre Statele Unite şi Iran, a raportat marţi agenţia britanică de siguranţă maritimă UKMTO.

Investigaţiile sunt în desfăşurare, a afirmat agenţia, fără a preciza dacă aceste atacuri au provocat daune sau victime, relatează AFP preluată de Agerpres.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, declanşat la sfârşitul lunii februarie prin lovituri ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Teheranului, Iranul revendică controlul strâmtorii şi vizează în mod regulat navele care se aventurează acolo fără autorizaţia sa.

În replică, Washingtonul impune o blocadă navală asupra porturilor iraniene. 

Editor : Ana Petrescu

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