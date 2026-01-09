Live TV

Două persoane au fost rănite la Portland după ce polițiștii federali au deschis focul

Data publicării:
Anti-ICE Protest Minnesota
Doi agenți ai Poliției de Frontieră, la locul unui atac mortal comis de un agent ICE în apropierea străzii East 34th Street și Portland Avenue din Minneapolis. Foto: Profimedia

Două persoane au fost rănite joi la Portland de focuri de armă ale poliţiştilor federali, a anunţat poliţia din acest oraş situat în statul Oregon (vest), un incident care ar putea alimenta tensiunile în Statele Unite, unde o femeie a fost ucisă cu o zi înainte la Minneapolis de un alt agent federal, notează AFP, preluată de Agerpres.

Departamentul de Securitate Internă (DHS), care supraveghează poliţiştii implicaţi, a scris pe X că cele două persoane se aflau într-o maşină şi au încercat "să îi lovească pe poliţişti", care au ripostat - o relatare oficială similară cu cea furnizată la Minneapolis.

"Două persoane au fost spitalizate în urma unui atac armat care a implicat agenţi federali", a explicat poliţia oraşului într-un comunicat.

Biroul local al FBI a anunţat scurt că anchetează acţiunile agenţilor poliţiei frontierelor (CBP), într-un mesaj pe X, înainte de a şterge postarea câteva minute mai târziu.



Potrivit autorităţilor federale, agenţii poliţiei de frontieră încercau să-l prindă pe pasagerul maşinii, "un venezuelean fără acte având legături cu aripa de prostituţie a bandei transnaţionale Tren de Aragua şi implicat recent în focuri de armă la Portland".

Persoana la volan, acuzată că a încercat să-i calce pe poliţişti, are, de asemenea, legături cu această bandă, potrivit DHS.

Starea victimelor, un bărbat şi o femeie, rămâne "necunoscută", potrivit poliţiei din Portland.

Acest ultim incident armat implicând agenţi federali au avut loc după moartea unei femei de 37 de ani la Minneapolis, cu o zi înainte, ucisă de un agent al poliţiei imigraţiei (ICE).

Moartea ei a scos mii de oameni în stradă şi a stârnit o dezbatere aprinsă cu privire la instrucţiunile date de administraţia Trump forţelor de poliţie însărcinate să lupte împotriva imigraţiei.

Vicepreşedintele american JD Vance a apărat vehement teza legitimei apărări în drama de la Minneapolis, asigurând că agentul implicat a acţionat pentru a-şi proteja propria viaţă şi pe cea a colegilor săi, în timp ce victima încerca să-i calce cu maşina.

Dar această versiune este puternic contestată de opoziţia democrată locală, care se bazează pe mai multe înregistrări video arătând-o pe femeie la volanul unei maşini şi pe poliţist stând lângă vehicul.

"La nici o zi după violenţe oribile comise de agenţi federali în Minnesota, comunitatea noastră de aici, din Portland, se confruntă acum cu un alt incident profund tulburător", a deplâns primarul oraşului, Keith Wilson, într-un comunicat.

"Nu putem sta degeaba în timp ce protecţiile constituţionale se erodează şi vărsarea de sânge se intensifică", a adăugat el. "Portland nu este un Ťteren de antrenamentť pentru agenţii militarizaţi, iar Ťforţa totalăť cu care ne ameninţă administraţia are consecinţe fatale", potrivit textului.

Primarul democrat a cerut ICE să "înceteze toate operaţiunile din Portland până când se poate efectua o anchetă amănunţită".

De asemenea, el i-a îndemnat pe locuitori să rămână "calmi", în acest oraş care a cunoscut manifestaţii violente în timpul primului mandat al preşedintelui Donald Trump.

Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...