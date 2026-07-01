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Video Două persoane au urcat în vârful Empire State Building din New York. Ce mesaj au transmis lumii

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APTOPIX Empire State Building Banner
Banner pe Empire State Building. Foto: Profimedia
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Miercuri, două persoane au urcat în vârful clădirii Empire State din New York și au desfășurat un banner mare pe care scria: „Când puterea iubirii învinge iubirea de putere, lumea cunoaște pacea”, relatează BBC.

După ce au stat împreună chiar în vârful turnului celebrei clădiri, au coborât pe o mică platformă, unde unul dintre ei pare să fi îngenunchiat și să-i fi cerut mâna celeilalte persoane. Apoi s-au sărutat înainte de a continua coborârea.

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Au stat în vârful clădirii de 443 m timp de cel puțin zece minute.

Angela Nikolau și Ivan Beerkus, care și-au câștigat un public online datorită ascensiunilor lor periculoase pe zgârie-nori din întreaga lume, au rămas în vârful zgârie-norului timp de câteva minute, în timp ce camerele de filmat înregistrau acțiunea, înainte de a coborî , au declarat surse din cadrul poliției pentru ABC News.

Ivan Beerkus și Angela Nikolau, cei doi temerari. Foto Profimedia
Ivan Beerkus și Angela Nikolau, cei doi temerari. Foto: Profimedia

Bannerul negru părea să facă referire la un citat al lui Jimi Hendrix.

A fost trimis un elicopter al NYPD, iar terasa de observare a clădirii a fost evacuată de vizitatori la sosirea poliției.

Departamentul de Poliție din New York a declarat pentru BBC că cele două persoane au fost reținute.

Editor : M.C

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