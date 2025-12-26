Live TV

Două persoane, ucise în nordul Israelului. Ministrul Apărării a ordonat un atac împotriva satului de unde e originar atacatorul

Soldați Israel
Soldații israelieni se pregătesc pentru o lovitură decisivă în localitatea Qabatiya. Foto: Profimedia

Cel puțin două persoane au murit vineri într-un atac cu cuțitul și un altul cu mașina în nordul Israelului, a declarat poliția israeliană. Ambele victime au murit din cauza rănilor, iar presupusul atacator cu mașina, un rezident din Cisiordania ocupată, a fost rănit și internat în spital. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a ordonat rapid represalii militare asupra orașului natal al suspectului.

Două persoane au fost ucise într-un atac cu cuțitul și cu mașina comis de un palestinian în nordul Israelului, au declarat vineri autoritățile israeliene, scrie France24.

Serviciile de urgență israeliene au declarat că un bărbat, în vârstă de aproximativ 68 de ani, a fost lovit de mașină și a murit. Postul public de televiziune israelian a declarat că o femeie, în vârstă de aproximativ 20 de ani, a fost înjunghiată mortal. Ambii au fost declarați morți la fața locului, după ce medicii nu au reușit să îi resusciteze. Alte două persoane au suferit răni ușoare, printre care și un adolescent, a precizat postul de televiziune, nu este clar dacă este vorba de incidente separate.

„Ancheta preliminară indică faptul că acesta a fost un atac terorist în serie, care a început în orașul Beit Shean, unde un pieton a fost lovit cu mașina”, a declarat poliția într-un comunicat.

„Ulterior, o tânără a fost înjunghiată în apropierea drumului 71, iar suspectul a fost în cele din urmă împușcat în apropierea intersecției Maonot din Afula, în urma intervenției unui civil care se afla în apropiere”, se arată în comunicat, adăugându-se că atacatorul a fost internat în spital cu răni.

Poliția israeliană a declarat că presupusul atacator era un palestinian rezident în Cisiordania ocupată.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că a dat instrucțiuni armatei să răspundă cu forță în orașul Qabaitya din Cisiordania, de unde provenea atacatorul, pentru a împiedica alte atacuri.

Armata israeliană a declarat că se „pregătește pentru o operațiune” în zonă.

Războiul din Gaza a ucis zeci de mii de palestinieni și a declanșat o val de violență în Israel și în Cisiordania ocupată, cu o creștere a atacurilor militanților palestinieni, precum și a violenței coloniștilor israelieni împotriva palestinienilor.

În septembrie, atacatori palestinieni au deschis focul la o stație de autobuz în timpul orei de vârf de dimineață în Ierusalim, ucigând șase persoane și rănind alte 12, potrivit oficialilor israelieni.

