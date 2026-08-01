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Două petroliere au fost ținta unor atacuri în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Iranul amenință să blocheze rutele maritime

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Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images
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Un petrolier a fost lovit de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz, în largul coastei Omanului, a anunţat sâmbătă, 1 august, Centrul pentru Operaţiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO). Potrivit Agenției, sala de motoare a navei a fost avariată, dar nu au fost raportate victime sau daune care să afecteze mediul. Incidentul a avut loc la aproximativ 20 de kilometri nord-est de oraşul omanez Lima, conform UKMTO. Un altul a anunțat că a văzut o explozie în apropiere, în timp ce Iranul a avertizat Washingtonul că blocada impusă de armata SUA asupra Strâmtorii Ormuz va duce la închiderea unor rute maritime cheie, relatează CNBC.

În altă ordine de idei, Kuweitul a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au respins atacuri ostile cu drone din partea Iranului.

Acest nou conflict survine pe fondul unor informații apărute în presa americană, potrivit cărora președintele SUA Donald Trump se pregătește pentru o nouă rundă de atacuri împotriva Iranului încă din acest weekend, pe măsură ce speranțele privind o soluționare prin negocieri a conflictului început pe 28 februarie se estompează, iar prețurile la energie cresc.

Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO) — o organizație susținută de Marina britanică — a declarat sâmbătă că a primit un raport privind lovirea unui petrolier de către un „proiectil necunoscut care a provocat avarii la sala motoarelor”.

„Petrolierul nu mai poate fi controlat, iar Paza de Coastă regională a fost informată. Nu s-au raportat victime sau impact asupra mediului”, a declarat UKMTO cu privire la incidentul petrecut la 11 mile marine nord-est de Oman.

Un alt petrolier aflat în apele din largul Omanului a raportat că „a observat o explozie în imediata apropiere a navei”, a precizat UKMTO.

Armistițiul temporar care a urmat semnării unui memorandum de înțelegere între SUA și Iran pe 17 iunie este compromis. Niciuna dintre părți nu a cedat în privința punctelor cheie de dispută, printre care programul nuclear al Iranului și controlul traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea aproximativ o cincime din rezervele mondiale de petrol înainte de izbucnirea războiului.

Iranul a cerut ca navele să folosească un traseu de-a lungul coastei sale prin Strâmtoarea Ormuz şi a spus în repetate rânduri că doar traseul indicat de Teheran este sigur.

Disputa referitoare la navigaţia pe această cale navigabilă strategică, un traseu cheie pentru transportul global de petrol, gaze şi îngrăşăminte, a devenit un punct central de tensiune în conflictul tot mai accentuat dintre Statele Unite ale Americii şi Iran.

Editor : M.C

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