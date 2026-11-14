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Două petroliere au luat foc după ce au lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul Iranului

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Strâmtoarea Ormuz,
Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional. Foto: Profimedia
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Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, au afirmat, sâmbătă, că două petroliere au luat foc după ce au lovit mine în strâmtoarea Ormuz, în plin conflict între Teheran şi Washington, informează AFP, potrivit News.ro.

Iranul revendică tot controlul asupra acestei rute maritime strategice, pe care tranzitau o cincime din hidrocarburile mondiale înainte de războiul declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacurile israeliano-americane împotriva Iranului.

Teheranul atacă în mod regulat navele care încearcă să o traverseze fără autorizaţia sa. La rândul lor, Statele Unite impun un blocaj asupra porturilor iraniene şi escortează petrolierele de-a lungul coastelor Omanului.

"Două petroliere care îşi dezactivaseră sistemele radar şi de poziţionare şi încercau în secret să traverseze strâmtoarea Ormuz pe o rută neautorizată au explodat şi au luat foc după ce au lovit o mină navală în timpul nopţii", au precizat Gardienii Revoluţiei într-un comunicat publicat pe Telegram.

În ultimele săptămâni, forţele armate iraniene au multiplicat anunţurile privind incendii sau explozii la bordul navelor care au lovit mine în strâmtoare, în timp ce Washingtonul afirmă că a deminat în mare parte această rută maritimă.

Vineri, Gardienii Revoluţiei au difuzat imagini preluate de mass-media de stat care arătau ceea ce ei susţin că ar fi o navă „care transporta gaz natural” şi care a luat foc după ce a lovit o mină la sud de strâmtoarea Ormuz.

În noaptea de joi spre vineri, Gardienii Revoluţiei au afirmat că forţele lor au atacat un sistem american de radar de avertizare timpurie din Bahrain. Nici Bahrainul, nici Statele Unite nu au confirmat atacul.

Editor : C.L.B.

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