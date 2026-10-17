Două petroliere în flăcări după ce au lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. Unul dintre ele ar fi fost escortat de nave de război ale SUA

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), puternica forţă armată a Iranului, a afirmat sâmbătă că două petroliere au luat foc după ce s-au ciocnit de mine în Strâmtoarea Ormuz, aflată în centrul conflictului între Teheran şi Washington, relatează AFP.

Iranul revendică controlul acestei rute maritime strategice, prin care tranzita o cincime din hidrocarburile mondiale înainte de războiul declanşat la sfârşitul lunii februarie de loviturile israeliano-americane împotriva Teheranului. Forţele iraniene ţintesc cu regularitate nave care se aventurează prin strâmtoare fără autorizaţia iraniană.

În timp ce tot mai multe petroliere traversau strâmtoarea pentru a ieşi din Golf sub escortă americană, atacurile au reînceput cu intensitate în ultimele zile, Republica Islamică dorind, potrivit analiştilor, să demonstreze că sunt în continuare capabili să perturbe traficul marin.

„Un superpetrolier, transportând peste două milioane de barili de petrol brut, care încerca să străbată ilegal Strâmtoarea Ormuz, a lovit o mină, provocând o explozie şi un violent incendiu”, au indicat Gardienii într-un comunicat, fără a preciza locul exact unde s-au produs faptele.

Puţin mai târziu, ei au anunţat că „un al doilea superpetrolier a fost devastat de un violent incendiu după ce s-a ciocnit de o mină”, adăugând că acesta transporta tot peste două milioane de barili de petrol brut.

Originea încărcăturilor şi pavilioanele navelor nu au fost precizate.

Strâmtoarea Ormuz, mărginită la nord de coastele iraniene şi la sud de sultanatul Oman, are lăţimea de 30 km în partea sa cea mai strâmtă.

De la blocarea acestei căi maritime de către forţele iraniene, numeroase nave caută să o parcurgă fără autorizaţia Teheranului, apropiindu-se de coastele omaneze.

Iranul consideră că acestea îi încalcă restricţiile şi ameninţă regulat cu represalii.

Primul petrolier a „încercat să traverseze strâmtoarea cu sprijinul armatei americane, dezactivându-şi toate sistemele de localizare”, au adăugat Gardienii.

Joi şi vineri, armata iraniană informase deja despre două petroliere care au luat foc într-o zonă pe care Iranul a decretat-o drept interzisă navigaţiei în apropierea Strâmtorii Ormuz, în Golful Oman, care se întinde până la Marea Arabiei.

Agenţii de supraveghere maritimă au semnalat de asemenea sâmbătă că două petroliere fuseseră lovite în ajun în apele Golfului în largul coastelor saudite.

Teheranul invocă de acum raţiuni de securitate şi de suveranitate pentru a revendica un control asupra strâmtorii.

Ca represalii la această blocadă, Washingtonul a impus o blocadă navală porturilor iraniene şi escortează petroliere, care sunt din ce în ce mai numeroase pentru a traversa Strâmtoarea Ormuz.

Săptămâna aceasta, comandantul marinei Gardienilor, amiralul Ali Ozmai, a avertizat că orice navă care îşi dezactivează sistemele de navigaţie va fi considerată „ostilă” şi se va expune represaliilor.

Editor : Sebastian Eduard