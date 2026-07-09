Două petroliere rusești, lovite de drone ucrainene în Marea Azov. Unul dintre ele a luat foc

Două petroliere au fost atacate de drone ucrainene în Marea Azov, a declarat joi guvernatorul regiunii ruse Rostov, Iuri Sliusar.

„Echipajele petrolierelor au fost evacuate. Un incendiu a izbucnit ca urmare a atacului cu dronă. Pe una dintre nave, focul continuă, pe cealaltă, flăcările au fost complet stinse”, a precizat Iuri Sliusar pe Telegram, notează Reuters preluată de Agerpres.

Cu ajutorul petrolierelor, Rusia transportă prin Marea Azov carburanţi pentru trupele sale din Crimeea anexată şi pentru întreaga peninsulă. Forţele de apărare ucrainene încearcă să priveze forţele ruse de combustibil prin întreruperea logisticii terestre şi maritime, notează Interfax-Ukraina.

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În noaptea de miercuri spre joi, sistemele ruseşti de apărare antiaeriană au doborât 73 de drone ucrainene, a declarat Ministerul Apărării rus.

De asemenea, un depozit de petrol a luat foc în regiunea rusă Tver (180 km nord-vest de Moscova) în urma unui atac cu drone ucrainene, a indicat guvernatorul interimar Vitali Koroliov, adăugând că incendiul a fost stins şi nicio persoană nu a fost rănită.

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Editor : Ana Petrescu