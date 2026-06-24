Două românce, judecate în Franța pentru trafic de căţei aduşi din România și rele tratamente asupra animalelor

Două femei românce şi un medic veterinar sunt judecaţi miercuri de o instanţă din oraşul francez Evry, lângă Paris, pentru implicarea lor într-o vastă operaţiune de trafic de căţei între România şi Franţa şi pentru presupuse rele tratamente asupra animalelor, relatează AFP.

Potrivit instanţei, medicul veterinar, care lucrează la Evry, este acuzat de escrocherie în grup organizat. Potrivit unei surse poliţieneşti, el a efectuat anul trecut o microcipare care a permis identificarea unui animal din 300 de pui de căţei rasa teckel importaţi din România în numele unor proprietari adesea fictivi.

Cele două femei românce se ocupau de îngrijirea şi vânzarea animalelor prin intermediul unor anunţuri online, potrivit aceleiaşi surse. Ele sunt urmărite penal pentru furnizarea de informaţii false cumpărătorilor, cum ar fi vârsta şi starea de sănătate a căţeilor, precum şi pentru maltratarea acestora, notează AFP, citată de Agerpres.

Investigaţia a fost deschisă la sfârşitul anului 2025, după ce o persoană a semnalat abuzuri asupra animalelor într-un apartament din regiunea pariziană. Opt căţei au fost găsiţi acolo în condiţii deplorabile.

Plângeri depuse de asociaţii pentru protecţia animalelor la începutul acestui an au denunţat fapte similare. Una dintre aceste plângeri a condus la descoperirea a patru căţei într-un sac de gunoi.

Cercetările au relevat că animalele erau vândute cu 1.800 de euro fiecare, schimburile efectuându-se într-o casă din Saulx-les-Chartreux, la sud de Paris, unde au fost descoperiţi aproximativ 50 de pui de teckel şi au fost reţinute şase persoane. O a şaptea reţinere a avut loc la scurt timp apoi, după ce la domiciliul unei femei au fost găsite carnete de sănătate pentru căţei marcate cu identităţi fictive ale proprietarilor.

Una dintre femeile acuzate a recunoscut că a importat căţeii din România pentru 500 de euro fiecare, cu intenţia de a-i revinde pentru 900 de euro. De asemenea, ea a recunoscut că a folosit o identitate falsă pentru microciparea lor şi a spus că îl cunoaşte pe veterinar. A doua femeie a confirmat că deţine aceşti căţei din rasa teckel, dar a negat orice implicare în trafic.

Editor : Liviu Cojan