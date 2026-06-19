Două trenuri s-au ciocnit la nord de Londra. Numeroase persoane au fost rănite

Poliţia Britanică pentru Transporturi a anunţat vineri că a intervenit în urma unor sesizări privind o coliziune între două trenuri la aproximativ 60 de mile nord de Londra, iar sursele media au relatat că acest incident major s-a soldat cu numeroşi răniţi, relatează Reuters.

Un videoclip postat pe reţelele de socializare arăta ceea ce părea a fi partea din faţă a unui tren lovită de partea din spate a altui tren, ambele rămânând pe şine, relatează News.ro.

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Serviciul de Ambulanţă East of England a declarat că a trimis mai multe echipaje, inclusiv o ambulanţă aeriană, la locul coliziunii de pe linia ferată situată la sud de Bedford, şi a îndemnat oamenii să evite zona.

Ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, a declarat într-o postare pe X că este „profund îngrijorată” de informaţiile privind coliziunea.

Serviciul de Pompieri şi Salvare din Bedfordshire a precizat că echipajele se aflau la locul unui incident pe linia ferată, la sud de Bedford, şi a îndemnat publicul să se ţină la distanţă.

Operatorul feroviar East Midlands Railway a declarat că nu poate asigura circulaţia trenurilor către sau dinspre Londra pentru restul zilei, în timp ce Thameslink a precizat că toate liniile dintre Luton şi Bedford sunt blocate din cauza unei probleme aflate în curs de investigare.

Editor : Liviu Cojan