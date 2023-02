Bilanțul cutremurelor din Turcia și Siria a trecut de 8.400 de morți și, pe măsură ce trece timpul, este de așteptat să crească. 6.000 de clădiri s-ar fi prăbușit doar în Turcia, iar șansele celor prinși sub dărâmături scad de la o oră la altă. Continuă căutările și misiunile de salvare contracronometru. Peste 13 milioane de oameni sunt afectați în Turcia, într-o zonă care se întinde pe aproximativ 450 km de la est la vest și pe 300 km de la nord la sud. Autoritățile au declarat stare de calamitate în 10 provincii, pentru trei luni, și susțin că sinistrații vor fi cazați în hotelurile din Antalya. Până vor ajunge acolo, oamenii se luptă să supraviețuiască iernii. Corturi umanitare au fost instalate pentru cei care nu mai au case. Rămași doar cu hainele de pe ei, oamenii au aprins focuri și spun că au mâncat pentru prima dată după două zile. Iarna și drumurile distruse îngreunează sosirea ajutorului de care au nevoie.

Patru australieni dați dispăruți după cutremurul din Turcia

ACTUALIZARE 8.53 Patru australieni sunt de negăsit în urma cutremurului devastator de luni din Turcia și Siria, a declarat ministrul de externe al țării. Departamentul de Afaceri Externe și Comerț al Australiei oferă asistență consulară familiilor lor.

Echipe de căutare și salvare australiene formate din 72 de persoane vor fi trimise în Turcia pentru a ajuta.

Bilanțul deceselor a trecut de 8.400

ACTUALIZARE 8.50 Numărul morților în urma cutremurului devastator care a lovit Turcia și Siria a ajuns la 8.424, potrivit informațiilor oficiale, scrie CNN.

În Siria, 2.530 de decese au fost confirmate atât în ​​zonele controlate de guvern, cât și în regiunile controlate de rebeli. Sunt 4.654 de răniți.

În Turcia, cel puțin 5.894 de persoane au murit și 34.810 au fost rănite, a declarat marți vicepreședintele turc Fuat Oktay.

ACTUALIZARE 8.35 Bilanțul deceselor din Siria a crescut la 2.470, ceea ce crește la aproape 8.400 numărul total al deceselor după cutremur.

Imagini din satelit. Cum arată acum orașe din Turcia după cutremurul care a prăbușit clădiri precum piesele de domino

ACTUALIZARE 8.30 Mai multe imagini din satelit arată amploarea dezastrului cauzat de cutremurul care a lovit Turcia și Siria la primele ore ale zilei de luni. Imaginile arată pagubele importante suferite de clădirile din orașele din sudul Turicie - Islahiye, Nurdagi și Duzici, scrie The Guardian.

Mii de oameni din Turcia și Siria au murit în urma cutremurului de luni cu magnitudinea de 7,8 și a zecilor de replici care au urmat. Alți zeci de mii sunt răniți și au rămas fără adăpost în frigul iernii.

Peste 8.000 de oameni au fost scoși până acum de sub dărâmăturile din Turcia, dar alte câteva mii sunt dați dispăruți.

Imaginile din satelit publicate de Maxar Technologies oferă o imagine despre amploarea provocării căreia echipajele de urgență trebuie să îi facă față în zilele următoare. Ele arată în detaliu amploarea distrugerilor din orașe și sate întregi.

Emiratele Arabe Unite promit un ajutor de 100 de milioane de dolari

ACTUALIZARE 7.40 Emiratele Arabe Unite (EAU) au promis marţi un ajutor de 100 de milioane de dolari victimelor cutremurelor care au ucis mii de oameni în sud-estul Turciei şi în Siria. Arabia Saudită, care a întrerupt relaţiile cu regimul de la Damasc din 2012, a anunţat înfiinţarea unui pod aerian pentru a ajuta populaţia din cele două ţări afectată de seisme.

Preşedintele emiratez, şeicul Mohammed bin Zayed, a ordonat "mobilizarea a 100 de milioane de dolari pentru a-i ajuta pe cei afectaţi de cutremurele din Siria şi Turcia", a anunţat agenţia oficială de presă WAM. Jumătate din sumă va merge către populaţia afectată de seism din Siria, scrie Agerpres. Premierul EAU anunţase cu o zi înainte trimiterea unui ajutor umanitar de urgenţă, evaluat la 50 de milioane de dirhami (13,6 milioane de dolari).

Ministerul Apărării din EAU a anunţat trimiterea a şapte avioane cu ajutoare în cele două ţări. Trei au ajuns deja în Turcia, iar două sunt destinate Siriei. Un prim zbor, care transporta zece tone de ajutor alimentar, a aterizat marţi pe aeroportul din Damasc, potrivit agenţiei de ştiri SANA.

Regele Salman al Arabiei Saudite a solicitat organizaţiei umanitare a regatului "să organizeze un pod aerian cu scopul de a oferi ajutor medical, alimentar şi logistic pentru a atenua impactul cutremurului asupra populaţiilor siriene şi asupra Turciei", a declarat agenţia de presă saudită SPA, fără a furniza alte detalii. A fost iniţiată, de asemenea, o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta victimele din ambele ţări.

Cutremurul puternic de luni ar putea afecta 23 de milioane de oameni, a declarat marţi OMS, avertizând că "principalele nevoi nesatisfăcute ar putea fi în Siria pe termen imediat şi mediu". Livrarea ajutoarelor internaţionale în această ţară devastată de război din 2011 şi aflată sub sancţiuni internaţionale este o bătaie de cap logistică şi diplomatică pentru ţările occidentale şi ONG-uri.

În 2012, Arabia Saudită şi EAU, împreună cu alte trei monarhii arabe din Golf - Kuweit, Bahrain şi Qatar - au rupt relaţiile cu regimul de la Damasc, acuzat că "îşi ucide poporul", şi şi-au oferit sprijinul opoziţiei şi rebelilor.

ACTUALIZARE 7.30 Femeie: "Am trăit o mare spaimă. Conductele de apă și gaze din casă s-au spart. Avem pagube serioase peste tot, la toți pereții. Am vrut să intrăm înăuntru după cutremur, dar nu ne-au dat voie. Toți de aici suntem în aceeași situație. Și casele rudelor noastre au fost distruse. I-am pierdut pe cei dragi, nu avem ce face.

Vrem să ne întoarcem în satul nostru, dar drumurile sunt închise. Nu avem radiatoare. Dacă asigură căldură, nu vrem altceva."

"Ne simțim îngrozitor. Vedeți situația noastră, încercăm să ne încălzim la acest foc. Încercăm să supraviețuim fără mâncare și apă. Vrem să ne întoarcem acasă cât mai curând. Vrem să ieșim din această situație. Dacă statul ne întinde o mână și ne ajută, atunci putem pleca acasă", spune un bărbat care stă cu doi copii mici lângă foc.

Femeie: "Două zile n-am mâncat, nici un ceai n-am băut, de două zile. Dormim fie în mașini, fie pe stradă. Am aprins un foc în fața ușii vecinilor. Am venit astăzi la cort, dar înghețăm. Sub cort e apă. Nu se încălzește deloc, înghețăm. Echipajele ne-au împărțit supă pentru prima dată în două zile, în cele din urmă am mâncat."

ACTUALIZARE 7.20 Vicepreşedintele Fuat Otkay a anunţat că numărul morţilor din cauza seismelor din Turcia a urcat la 5.894, iar cel al răniţilor a depăşit 34.000.

Aproximativ 5775 de clădiri s-au prăbuşit în urma cutremurelor de luni.

În Siria, 2.270 de persoane şi-au pierdut viaţa, potrivit datelor furnizate de Ministerului Sănătăţii şi de organizaţia de salvare White Helmets, care ţin bilanţul deceselor în regiunile controlate de guvernul de la Damasc, respectiv în cele controlate de opoziţie.

