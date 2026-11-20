Anularea diplomei primarului încarcerat al Istanbulului, făcându-l neeligibil la viitoarele alegeri prezidenţiale din Turcia, este un act de „laşitate”, au declarat vineri liderii opoziţiei, considerând autentice scurgerile din presă pe această temă, relatează AFP și Agerpres.

Joi, ziarul pro-guvernamental Sabah a dezvăluit că o instanţă a confirmat invaliditatea diplomei obţinute de Ekrem Imamoglu, ceea ce îl face neeligibil, din punct de vedere juridic, pentru preşedinţie.

Decizia a fost preluată şi de alte instituţii media. Cu toate acestea, hotărârea Consiliului de Stat, cea mai înaltă instanţă administrativă din Turcia, nu apare în baza de date oficială a sistemului judiciar turc (UYAP), potrivit unor surse judiciare.

„Personal, nu am nicio îndoială” cu privire la veridicitatea informaţiilor, a asigurat Ozgur Ozel, preşedintele Partidului Nou (Partidul Yeni în turcă), la o conferinţă de presă la Ankara.

El a denunţat „laşitatea, impotenţa şi uzurparea drepturilor altora” de către guvern. De asemenea, el a arătat cu degetul spre instituţiile media pro-guvernamentale care „detectează din timp cutremurul iminent, îl anunţă, modelează opinia publică şi evaluează reacţiile”, acţionând astfel ca „seismografe ale sistemului”.

„Aceasta este o dovadă clară că se tem de Ekrem Imamoglu”, a declarat pentru AFP Gokhan Gunaydin, vicepreşedintele grupului parlamentar al Partidului Nou, afirmând că guvernul preşedintelui Recep Tayyip Erdogan vrea să-l facă neeligibil pe acest opozant pentru că „ar putea câştiga alegerile chiar şi din închisoare”.

Cu toate acestea, el a afirmat că Imamoglu, aflat în închisoare, rămâne candidatul opoziţiei, menţionând alte posibile căi legale. „Căile către Curtea Constituţională şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului sunt deschise”, a precizat oficialul.

Ekrem Imamoglu a fost arestat în martie 2025 pentru acuzaţii de corupţie, pe care susţinătorii săi şi mulţi observatori le-au perceput ca o încercare de a-l elimina pe cel mai puternic rival al preşedintelui islamist-conservator.

Arestarea sa a declanşat cele mai violente proteste din Turcia din ultimii peste zece ani.

Cu o zi înainte de arestarea sa, Universitatea din Istanbul i-a revocat diploma, considerând-o frauduloasă.

Câteva ore mai târziu, poliţia a făcut o percheziţie la domiciliul său şi l-a reţinut. Arestarea sa preventivă a fost dispusă în aceeaşi zi în care a fost desemnat candidat la preşedinţie de către Partidul Popular Republican (CHP, social-democrat), pe atunci principala formaţiune de opoziţie.

Primarul îşi apără legalitatea diplomei. El susţine că şi-a început studiile în administrarea afacerilor în Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN), un teritoriu recunoscut doar de Ankara, înainte de a se transfera la Universitatea din Istanbul.

"Turcia nu va rămâne în niciun caz fără un candidat al opoziţiei", a promis Gokhan Gunaydin.

Un consilier al şefului statului a anunţat în septembrie că alegerile prezidenţiale vor avea loc pe 16 aprilie 2028, sub rezerva aprobării parlamentare.

Această dată, cu o lună înainte de sfârşitul mandatului actual al lui Erdogan, i-ar permite să candideze pentru un al patrulea mandat. Cu toate acestea, mai multe surse au sugerat ulterior un interval de timp între septembrie şi aprilie 2028.

Erdogan este la putere în Turcia din 2003, mai întâi ca prim-ministru şi apoi, din 2014, ca preşedinte.

Editor : A.P.