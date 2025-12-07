„Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru”. Postarea care a bătut recordurile pe Internet în 24 de ore

O postare pe rețelele sociale a prim-ministrului polonez Donald Tusk a devenit cel mai vizionat comentariu politic din lume în acest weekend, cu peste 20 de milioane de vizualizări, au declarat cercetătorii polonezi. Ca răspuns la noua strategie de securitate națională a SUA, care critică puternic Europa și solicită „stabilitate strategică” cu Rusia, Tusk s-a adresat „dragilor săi prieteni americani” și a spus: „Europa este cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră”, relatează TVPWorld.

El a subliniat ultimii 80 de ani de alianță transatlantică și „dușmanii comuni”.

„Trebuie să rămânem fideli acestui lucru; aceasta este singura strategie rezonabilă pentru securitatea noastră comună. Dacă nu s-a schimbat ceva”, a concluzionat prim-ministrul.

Mesajul său pe platforma X a fost distribuit de mai puțin de 8.000 de ori, dar printre care au dat reshare s-a numărat și CEO-ul companiei de mașini electrice Tesla și proprietarul X, miliardarul american Elon Musk, care a distribuit comentariul către un public mult mai larg.

Musk a redistribuit mesajul prim-ministrului polonez alături de propriul său comentariu, în care a glumit că, „dacă combini Donald Trump și Elon Musk, obții...” Donald Tusk.

El a publicat postarea sa în mijlocul unei serii de mesaje anti-UE, în care a cerut desființarea blocului comunitar. „Iubesc Europa, dar nu monstrul birocratic care este UE”, a adăugat Musk.

Postarea a ajuns la cel puțin 21,9 milioane de persoane

Cercetătorii de la compania poloneză Res Futura Data House au analizat cifrele duminică și au afirmat că postarea lui Tusk a ajuns la un public de cel puțin 21,9 milioane de persoane.

Ei au afirmat că comentariul a avut cel mai ridicat nivel de implicare globală pe teme socio-politice în zilele de 6 și 7 decembrie, mult mai ridicat decât comentariile făcute de Musk, de premierul ungar Viktor Orbán și de șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

Duminică seara, comentariul lui Musk fusese vizualizat de peste 23 de milioane de titulari de conturi X, iar cel al lui Tusk de peste 29,1 milioane, potrivit statisticilor publice de pe platformă.

Crearea de conflicte

Noua Strategie de Securitate Națională a SUA a președintelui Donald Trump, publicată joi, susține că UE înăbușă libertatea de exprimare și zdrobește suveranitatea națională, în timp ce „creează conflicte” prin politicile sale de migrație.

Documentul prezintă o viziune a politicii americane în concordanță cu o mare parte din retorica mișcării MAGA a lui Trump, precum și cu cea a partidelor eurosceptice și anti-migrație aliate din Europa.

Este rar ca un lider politic polonez să critice SUA, Varșovia lăudând adesea relația sa strânsă cu Washingtonul.

Tusk, fost președinte al Consiliului European, este, de asemenea, un apărător ferm al blocului comunitar cu 27 de țări, care a fost atacat de noua strategie a Washingtonului.

Editor : Marina Constantinoiu