Drapelul Uniunii Europene a revenit pe clădirea Parlamentului de la Budapesta după 12 ani de absență. FIDESZ nu a aplaudat decizia

Drapelul Uniunii Europene a revenit la Parlamentul din Budapesta. Foto: Profimedia
Sâmbătă, Ágnes Forsthoffer a luat prima sa decizie în calitate de nouă președintă a Parlamentului ungar: steagul Uniunii Europene va fi reinstalat în Parlament după o absență de doisprezece ani, relatează Telex

Decizia nu a fost aplaudată de Fidesz, partidul care, condus de Viktor Orban, s-a aflat 16 ani la putere, KDNP şi Mi Hazánk, însă Forsthoffer a afirmat că readucerea drapelului european reprezintă un gest simbolic prin care Ungaria arată că va redeveni „un membru respectat al Uniunii Europene”.

Ea a amintit că, în urmă cu 22 de ani, cetăţenii ungari au spus „da” aderării la Uniunea Europeană, iar prezenţa drapelului UE pe clădirea Parlamentului marchează şi acest moment.

Forsthoffer Ágnes a transmis că readucerea drapelului Uniunii Europene pe faţada Parlamentului este un semnal politic şi simbolic.

Potrivit acesteia, gestul arată că Ungaria îşi reafirmă apartenenţa europeană şi intenţia de a avea din nou un rol respectat în cadrul Uniunii Europene.

„Revenirea drapelului semnalează pasul simbolic prin care vom redeveni membri respectaţi ai Uniunii Europene”, a spus preşedinta Parlamentului.

Ea a arătat că drapelul UE aminteşte şi de opţiunea exprimată de cetăţenii ungari în urmă cu 22 de ani, când aceştia au susţinut aderarea Ungariei la Uniunea Europeană.

Readucerea drapelului UE pe clădirea Parlamentului nu este singurul gest simbolic proeuropean anunţat de noua putere de la Budapesta.

La evenimentul de formare a guvernului, pe lângă imnul Ungariei, imnul secuiesc şi imnul romilor, a fost introdusă și „Oda Bucuriei”, imnul Uniunii Europene.

Magyar Péter anunţase încă din aprilie revenirea drapelului UE la Parlament

La sfârşitul lunii aprilie, Magyar Péter, noul prim-ministru al Ungariei, anunţase că drapelul Uniunii Europene va fi readus pe faţada Parlamentului, alături de drapelul Ungariei şi de drapelul secuiesc.

Drapelul UE fusese scos din Parlament în 2014, la ordinul lui Kövér László.

Kövér nu a dispus arborarea drapelului european nici în 2024, când Ungaria a preluat, de la 1 iulie, preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

La acel moment, explicaţia a fost că îşi menţine principiul anterior şi că arborarea drapelului nu este obligatorie.

 

