Drepturile LGBTQ+, pe agenda Comisiei Europene: O inițiativă civică cere interzicerea practicilor de conversie în UE

Comisia Europeană a anunțat, marți, că va examina o iniţiativă cetăţenească europeană care a strâns peste 1,8 milioane de semnături în 11 state membre pentru a interzice în UE practicile de conversie pentru membrii comunităţii LGBTQ+. Ulterior Executivul european se va întâlni cu inițiatorii demersului, apoi Parlamentul European va organiza o audiere publică.

Organizatorii iniţiativei îndeamnă Bruxelles să propună o interdicţie legală obligatorie a acestor practici, pe care le definesc ca „intervenţii menite să schimbe, să reprime sau să suprime orientarea sexuală, identitatea de gen sau expresia de gen a persoanelor LGBTQ+”.

Inițiativa cetățenească europeană intitulată „Interzicerea practicilor de conversie în Uniunea Europeană” a fost depusă la Comisia Europeană.

„Facem apel la Comisia Europeană să propună o interdicție legală obligatorie a practicilor de conversie care vizează cetățenii LGBTQ+ din Uniunea Europeană:

Practicile de conversie sunt intervenții menite să schimbe, să reprime sau să suprime orientarea sexuală, identitatea de gen și/sau expresia de gen a persoanelor LGBTQ+.

Astfel de practici, datorită naturii lor discriminatorii, degradante, dăunătoare și frauduloase, au fost calificate drept tortură de către Organizația Națiunilor Unite și sunt în prezent interzise într-un număr tot mai mare de state.

UE joacă un rol cheie în protecția drepturilor fundamentale și ar trebui să întreprindă acțiuni pentru a combate toate practicile inumane. Comisia ar trebui să propună o directivă care să adauge practicile de conversie pe lista euro-crimelor și/sau să modifice directiva privind egalitatea (2008) pentru a include interzicerea acestor practici.

Mai mult, pentru a combate moratoriul legislativ, Comisia ar trebui să adopte și o rezoluție neobligatorie care să ceară interzicerea pe scară largă a practicilor de conversie în UE.

În final, facem apel la Comisie să modifice Directiva privind drepturile victimelor pentru a stabili standarde minime privind drepturile, sprijinul și protecția victimelor practicilor de conversie.

Toate statele membre ar trebui să introducă o interdicție a practicilor de conversie sau să își revizuiască reglementările existente”, spun organizatorii inițiativei civice.

Executivul european are termen până pe 18 mai 2026 pentru a prezenta un răspuns oficial, explicând ce măsuri intenţionează să adopte sau, în cazul în care decide să nu dea curs cererii, justificarea motivului pentru care o respinge.

În săptămânile următoare, CE se va întâlni cu organizatorii pentru a analiza iniţiativa în detaliu, iar, ulterior, Parlamentul European va organiza o audiere publică.

Inițiativa a obținut 1.128.063 declarații de susținere validate din partea cetățenilor UE și a atins pragurile necesare în 11 state membre, devenind astfel cea de-a 13-a inițiativă validă care va fi examinată de Comisia Europeană, a precizat instituţia într-un comunicat de presă.

Conform Regulamentului privind Inițiativa Cetățenească Europeană (ICE), atunci când Comisia Europeană primește o inițiativă validă cu cel puțin un milion de declarații de sprijin certificate, este obligată să declanșeze un proces de examinare și să emită un răspuns în termen de 6 luni.

În următoarele săptămâni, reprezentanții Executivului european se vor întâlni cu organizatorii pentru a discuta detaliat inițiativa numită „Interzicerea practicilor de conversie în UE”.

Ulterior, Parlamentul European va organiza o audiere publică.

Iniţiativa cetăţenească europeană a fost stabilită prin Tratatul de la Lisabona. Ea a fost concepută pentru a oferi cetăţenilor oportunitatea de a influenţa programele de lucru ale CE.

Editor : Ana Petrescu