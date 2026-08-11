Droguri, retrocedări ilegale și afaceri cu ginerele lui Trump: Cine este gangsterul care i-a încurcat planurile lui Kushner în Albania

Locuitorii satului Zvernec din Albania au fost șocați când Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, a postat imagini cu o stațiune de lux pe care plănuia să o construiască pe o peninsulă îngustă aflată între Marea Mediterană și o lagună unde se strâng stoluri de păsări flamingo. Sătenii l-au avertizat pe Kushner că terenurile unde ar trebui să fie ridicate hotelurile fuseseră obținute ilegal de Artur Shehu, un gangster acuzat că ar fi făcut parte dintr-o mare rețea de trafic de droguri, care aducea cocaină din America de Sud în Europa.

Sătenii spun că pământul cumpărat anul acesta de un dezvoltator susținut de Kushner în schimbul sumei de 110 milioane de euro a fost furat de Shehu în anii ‘2000 prin metode precum falsificarea unor documente din era otomană ce țin de înscrierea în cartea funciară, potrivit procurorilor.

Shehu s-ar fi folosit de aceste proprietăți în scopul spălării de bani. În scrisoarea pe care sătenii din Zvernec i-au trimis-o lui Kushner au scris că pământurile pe care le-a cumpărat de la Shehu sunt, de fapt, „deținute de sat și de locuitorii lui”, relatează Wall Street Journal.

Controversa este doar ultima dintr-o serie de obstacole întâmpinate de Kushner în afacerile sale imobiliare. Ginerele lui Trump a vorbit despre dorința sa de a investi cât mai repede în Peninsula Balcanică, în special în Serbia și Albania, acolo unde turismul și prețurile imobiliare sunt în creștere.

Planurile sale din Serbia, unde ajunsese la o înțelegere cu guvernul pentru dezvoltarea unui teren deținut de stat în centrul Belgradului, s-au năruit după câteva săptămâni de proteste și după inculparea ministrului care a făcut tot posibilul ca proiectul să fie aprobat.

Proiectul din Albania a declanșat proteste încă și mai mari, în special după publicarea unui videoclip în care unul dintre sătenii din Zvernec este lovit de gărzile private ale dezvoltatorului imobiliar susținut de Kushner și târât pe o plajă din zonă.

În ciuda protestelor care au atras zeci de mii de demonstranți, oficiali ai Uniunii Europene și vedete precum Dua Lipa, proiectul controversat din Albania, în care a investit și Jared Kushner, este susținut în continuare de premierul Edi Rama. Foto: Profimedia Images

Dezvoltatorul susținut de Kushner a plătit peste 240 de milioane de dolari pentru terenurile din Albania

Protestele au continuat timp de două luni și au dat naștere unei noi mișcări antiguvernamentale numite Revoluția Flamingo, criticile vizând atât proiectele imobiliare asociate cu Kushner, cât și corupția endemică din Albania.

Spre deosebire de cazul din Serbia, aici, investițiile inițiale au fost deja făcute. Grupul susținut de Kushner a plătit peste 240 de milioane de dolari pentru terenurile deținute de mai mulți proprietari privați printre care se numără și Shehu.

Avocatul lui Shehu, Kujtim Cakrani, a spus că clientul său nu este nici traficant de droguri, nici hoț de pământuri și că nu a făcut niciodată afaceri direct cu Kushner – doar printr-un intermediar.

Procurorii au spus că au înghețat fondurile obținute de Shehu prin vânzarea terenurilor din Zvernec. Instanțele au autoritatea de a bloca temporar proiectul de dezvoltare controversat, dar acestea „nu sunt complet independente de politică și interese economice ascunse”, a explicat profesorul de urbanism Sotir Dhamo de la Universitatea Polis din Tirana.

Shehu (60 de ani) trăiește acum la Miami, acolo unde deține o proprietate de 370 de metri pătrați pe strada Flamingo Drive din Miami Beach, împreună cu soția lui – o fostă vedetă TV din Albania.

Shehu a obținut azil politic în SUA, susținând că a devenit ținta bandelor procomuniste din Albania

Shehu a intrat în atenția poliției antidrog din Albania și a autorităților din Italia în anii ‘90, fiind suspectat că făcea afaceri cu mafia italiană, inclusiv contrabandă cu marijuana și trafic de migranți folosind bărci cu motor, potrivit lui Dritan Zagani, un fost polițist albanez care l-a anchetat pe Shehu.

În 1999, poliția a intervenit în zona unui bar unde au fost raportate focuri de armă. În acel incident, Shehu ar fi fost implicat într-o dispută cu o gașcă rivală. „După aceea, Artur a dispărut”, a spus Zagani.

Avocatul lui Shehu a spus că bărbatul a fost atacat din cauza opiniilor sale anticomuniste. Anchetele nu au dus la formularea niciunei acuzații împotriva lui Shehu la acea vreme.

El a reapărut apoi în Miami. S-a mutat în SUA în 2001 și a obținut azil politic, după ce a susținut că a devenit ținta bandelor procomuniste care i-au ucis unchiul și fratele, potrivit lui Cakrani.

Jared Kushner vrea să dezvolte și insula Sazan din Albania, unde se află o fostă bază militară. Foto: Instagram

Shehu a ajuns din nou în atenția poliției în 2012, atunci când procurorii italieni au cerut arestarea sa într-un caz mai amplu împotriva unei familii mafiote din Italia.

Shehu era co-proprietarul unei gelaterii din Albania împreună cu un lider mafiot care i-a virat în cont peste 1 milion de euro. Shehu i-a închiriat și un spațiu în care funcționa un cazinou.

Un judecător italian a respins încercarea de arestare, argumentând că nu există destule dovezi care să demonstreze că Shehu ar fi implicat în activități ilegale.

Shehu a fost apoi văzut de autoritățile europene la Monaco împreună cu mai multe persoane suspectate de trafic de droguri, potrivit procurorilor albanezi.

Banii obținuți din traficul de cocaină erau folosiți pentru a cumpăra proprietăți în Albania

Corupția reprezintă o mare problemă în Albania. În ultimii patru ani, doi foști prim-miniștri, doi foști viceprim-miniștri și mai mulți foști miniștri de cabinet au fost acuzați de corupție.

În luna iunie, procurorii albanezi au obținut mandat de arestare pe numele lui Shehu și a altor 19 membri a ceea ce ei au numit o mare rețea de traficanți de droguri din Europa.

Shehu ocupa „o poziție de conducere în interiorul organizației”, au spus procurorii, care l-au acuzat de spălare de bani și participare într-un grup de crimă organizată.

Membrii rețelei albaneze supravegheau producția de cocaină în Ecuador, încărcau drogurile pe bărci care transportau fructe, soia, zahăr și alte produse, le ghidau prin porturile olandeze, procesau cocaina în mici fabrici și o distribuiau în toată Europa.

Protestele din Albania au continuat timp de două luni și au dat naștere unei noi mișcări antiguvernamentale numite Revoluția Flamingo. Foto: Profimedia Images

Banii erau, într-un final, folosiți pentru a cumpăra proprietăți în Albania. O parte din fonduri au fost folosite pentru finanțarea construcției unui zgârie-nori roșu din centrul capitalei țării, Tirana, și a mai multor vile de pe coasta mediteraneeană.

Profitând de legile privind retrocedarea terenurilor expropriate de regimul comunist, Shehu a folosit documente istorice pentru a demonstra că unul dintre strămoșii săi, Seit Shehu, a folosit în trecut o mare parte din pământurile din Zvernec.

Într-unul din cazuri, avocații lui Shehu au prezentat acte din era otomană care fuseseră traduse greșit. Numele proprietarului original fusese înlocuit cu cel al lui Seit Shehu. Un avocat și un arhivist au fost condamnați ulterior pentru falsificarea documentelor.

Jared Kushner și Ivanka Trump au început să fie interesați să facă afaceri în Albania după o croazieră pe Marea Mediterană

Kushner și soția lui, Ivanka Trump, au început să fie interesați să facă afaceri în Albania după ce au organizat o croazieră cu iahtul pe Marea Mediterană, după primul mandat de președinte al lui Donald Trump.

În drum spre Grecia, cei doi au vizitat insula Sazan, unde se află o fostă bază militară. „Am înotat până pe insulă. Am mers într-o drumeție. Am fost captivați”, a spus Ivanka într-un podcast în luna mai.

Kushner a ajuns apoi la o înțelegere cu prim-ministrul albanez Edi Rama pentru dezvoltarea insulei Sazan. Ceva mai târziu, cuplul și-a îndreptat atenția asupra unei fâșii de terenuri neamenajate de lângă Zvernec, unde localnicii merg cu mașinile de teren ca să se relaxeze pe plajele sălbatice unde își fac cuib țestoasele marine și pasc oile.

La finalul lunii aprilie, dezvoltatorul imobiliar susținut de Kushner a ridicat garduri înalte cu sârmă ghimpată în jurul peninsulei din Zvernec, care este și o rezervație naturală. Captură foto: X

După ce Kushner a postat imaginile cu planurile sale de dezvoltare a insulei Sazan și a plajelor din Zvernec, un grup de localnici a trimis o scrisoare către firma ginerelui lui Trump în care îi cereau să nu ia „măsuri care subminează drepturile de proprietate imobiliară ale sătenilor” cât timp disputele în justiție continuă.

Printre partenerii lui Kushner în această afacere se numără și un grup de investiții din Qatar deținut de familia Al-Khayyat, cu care el s-a întâlnit la Campionatul Mondial de Fotbal din 2022.

Acest grup i-a plătit lui Shehu 110 milioane de euro pentru terenurile sale din Zvernec, au spus procurorii care investighează cazul de spălare de bani.

„Singurul lucru pe care îl vreau acum este să-mi dea înapoi pământul”

La finalul lunii aprilie, grupul susținut de Kushner a ridicat garduri înalte cu sârmă ghimpată în jurul peninsulei, care este și o rezervație naturală. Când localnicii au venit să protesteze, agenții de securitate le-au blocat accesul și l-au lovit pe unul dintre protestatari sub ochii poliției, care nu a intervenit.

Imaginile au devenit virale pe internet, iar oamenii au umplut străzile din centrul orașului Tirana în semn de protest. Câteva zile mai târziu, presa a dezvăluit acuzațiile cu care se confruntă Shehu, ceea ce a stârnit și mai mult furia publicului.

Planurile lui Kushner din Serbia, unde ajunsese la o înțelegere cu guvernul pentru dezvoltarea unui teren deținut de stat în centrul Belgradului, s-au năruit după câteva săptămâni de proteste și după inculparea ministrului care a făcut tot posibilul ca proiectul să fie aprobat. Capturi foto: X

În ciuda protestelor care au atras zeci de mii de demonstranți, oficiali ai Uniunii Europene și vedete precum Dua Lipa, proiectul este susținut în continuare de premierul Edi Rama.

El a descris proiectul de 5 miliarde de dolari drept o investiție străină importantă care va ajuta economia țării.

Sătenii din Zvernec se tem că vor fi, din nou, călcați în picioare. „Singurul lucru pe care îl vreau acum este să-mi dea înapoi pământul”, a spus Kostaq Konomi, liderul comunității din Zvernec.

Editor : Raul Nețoiu