Dronă cu exploziv la aeroportul din Leipzig: UE vorbește despre un act de „terorism susținut de un stat”

Europa își înăsprește tonul față de Rusia. Incidentul în care a fost implicată o dronă încărcată cu explozibili la începutul lunii august la aeroportul german din Leipzig și pe care Germania îl atribuie Rusiei prezintă „caracteristicile unui act de terorism susținut de un stat”, a declarat miercuri șefa diplomației europene, Kaja Kallas. UE a anunțat, de asemenea, convocarea însărcinatului cu afaceri al Rusiei la Bruxelles, în semn de protest, relatează France Info.

Cu o zi înainte, Berlinul a anunțat măsuri de răspuns împotriva Rusiei, după ce a acuzat-o că a trimis o dronă încărcată cu explozibili la începutul lunii august la aeroportul din Leipzig, o bază militară de importanță crucială pentru armata germană și pentru NATO.

Franța îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Paris, a anunțat ministrul Afacerilor Externe Jean-Noël Barrot. Guvernul francez va propune, de asemenea, noi sancțiuni europene împotriva navelor din „flota fantomă”, aceste ambarcațiuni utilizate de Rusia sub pavilione false pentru transport, a avertizat acesta.

Rusia protestează. Într-un comunicat publicat pe Telegram, ambasadorul rus în Germania, Serghei Neceaev, a calificat„acuzațiile” Berlinului drept „nefondate, absurde și contrare bunului simț”, adăugând că sancțiunile constituie „o escaladare fără precedent a relațiilor ruso-germane și nu vor rămâne fără consecințe”.

Guvernul de la Berlin a concluzionat, marți, că Moscova este responsabilă și a dispus o serie de măsuri, inclusiv închiderea consulatului rus din Bonn.

În aceeași zi, președintele rus Vladimir Putin a acuzat Germania că a fabricat probele pentru a atribui responsabilitatea incidentului de acum două luni.

Rusia va răspunde „foarte curând” la închiderea consulatului din Bonn, considerând decizia drept o escaladare fără precedent a tensiunilor.

În seara zilei de 4 august, pe pista aeroportului Leipzig/Halle, lângă un avion de marfă ucrainean de tip Antonov, a fost descoperită o dronă echipată cu un dispozitiv exploziv artizanal, dar detonatorul nu s-a declanşat. În aceeaşi noapte, o a doua dronă s-a ciocnit cu un avion de marfă al companiei DHL.

După 10 zile, anchetatorii au găsit o a treia dronă, precum şi urme ale unui exploziv puternic.

Prin vocea ministrului de Interne, Alexander Dobrindt, Germania a calificat acest incident drept „un scenariu de atac hibrid”.

NATO şi UE şi-au exprimat solidaritatea cu Germania, marți, după ce Berlinul a acuzat Moscova că se află în spatele atacului "hibrid" din august, efectuat cu o dronă încărcată cu explozibili, care avea drept ţintă aeroportul din Leipzig.

"NATO este alături de Germania după atacul hibrid rusesc de la Leipzig din 14 august", a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, pe reţeaua socială X, după ce a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz.

Organizaţia îşi va proteja membrii "împotriva oricărei ameninţări, inclusiv acţiuni dăunătoare precum cele care au avut loc la Leipzig şi în alte părţi ale Alianţei", a adăugat el, asigurând că obiectivele Rusiei sunt sortite eşecului.

"Încercările Rusiei de a ne intimida, de a slăbi unitatea şi determinarea noastră de a ajuta Ucraina sunt zadarnice şi vor eşua. Sprijinul nostru pentru Ucraina este neclintit, la fel ca şi angajamentul nostru de oţel pentru apărarea colectivă a NATO", a asigurat Mark Rutte.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că "UE stă în deplină solidaritate cu Germania în faţa acestui atac al Rusiei".

"Vom menţine unitatea UE în pofida acestor acte grave şi tot mai frecvente", a mai precizat von der Leyen într-un mesaj publicat pe X.

"Rusia încearcă să răspândească neîncredere şi frică în societăţile noastre. Dar va eşua. Şi vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie", a promis şefa executivului european.

Potrivit Agerpres, cei doi oficiali vor discuta despre acest subiect într-o întâlnire programată miercuri, la Bruxelles.

Editor : M.C