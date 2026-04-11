Dronă de atac, prăbușită în Finlanda: este al patrulea incident de acest fel din ultimele săptămâni

Poliţia finlandeză a anunţat sâmbătă descoperirea unei noi drone prăbuşite şi a unui dispozitiv exploziv nedetonat care ar fi aparţinut acesteia, al patrulea astfel de incident din ultimele săptămâni, când cel puţin două drone ucrainene lansate către ţinte în Rusia s-au prăbuşit în Finlanda, relatează AFP.

Conform primelor constatări, drona descoperită sâmbătă este similară celor din incidentele anterioare. Această dronă a fost găsită într-o zonă forestieră nelocuită, notează Agerpres.

Pe 29 martie, două drone de atac s-au prăbuşit în Finlanda, încă o astfel de dronă fiind descoperită două zile mai târziu. Două dintre aceste trei drone au fost confirmate ca fiind ucrainene.

Ucraina a prezentat scuze Finlandei, explicând faptul că probabil aceste drone au deviat de la traiectorie în urma acţiunii sistemelor de război electronic ruseşti.

Incidente similare cu drone ucrainene rătăcite au avut loc în aceeaşi perioadă în statele baltice Letonia şi Estonia.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a declarat săptămâna trecută că ţara sa colaborează cu ţările baltice şi cu Finlanda pentru a preveni viitoare incidente de acest fel.

