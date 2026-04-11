Dronă de atac, prăbușită în Finlanda: este al patrulea incident de acest fel din ultimele săptămâni

Poliţia finlandeză a anunţat sâmbătă descoperirea unei noi drone prăbuşite şi a unui dispozitiv exploziv nedetonat care ar fi aparţinut acesteia, al patrulea astfel de incident din ultimele săptămâni, când cel puţin două drone ucrainene lansate către ţinte în Rusia s-au prăbuşit în Finlanda, relatează AFP.

Conform primelor constatări, drona descoperită sâmbătă este similară celor din incidentele anterioare. Această dronă a fost găsită într-o zonă forestieră nelocuită, notează Agerpres.

Pe 29 martie, două drone de atac s-au prăbuşit în Finlanda, încă o astfel de dronă fiind descoperită două zile mai târziu. Două dintre aceste trei drone au fost confirmate ca fiind ucrainene.

Ucraina a prezentat scuze Finlandei, explicând faptul că probabil aceste drone au deviat de la traiectorie în urma acţiunii sistemelor de război electronic ruseşti.

Incidente similare cu drone ucrainene rătăcite au avut loc în aceeaşi perioadă în statele baltice Letonia şi Estonia.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a declarat săptămâna trecută că ţara sa colaborează cu ţările baltice şi cu Finlanda pentru a preveni viitoare incidente de acest fel.

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
avion f-16 al poloniei
2
Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
3
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
donald trump (1)
4
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
benjamin netanyahu pedro sanchez
5
Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a...
Vali Moraru, după imaginea cu Mircea Lucescu afișată la FCSB - Oțelul: "Rușinea din fotbalul românesc"
Digi Sport
Vali Moraru, după imaginea cu Mircea Lucescu afișată la FCSB - Oțelul: "Rușinea din fotbalul românesc"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Hosts Netanyahu of Israel for Dinner
„Magicianul” Netanyahu începe să pară un om care a provocat un conflict și a pierdut, spune un fost ambasador britanic în Israel
Boris Johnson
Boris Johnson critică lipsa sprijinului occidental, după o vizită pe frontul din Ucraina: „De ce naiba îi tratăm cu indiferență?”
profimedia-1029944870
„Ajunge cu războiul!” Papa Leon al XIV-lea, mesaj către liderii lumii care alimentează conflictele
iran-miting
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se prelungesc peste noapte. SUA au început deminarea în Ormuz
European Council Summit In Brussels, Belgium - 19 Mar 2026
Alegeri Ungaria 2026. Mărturiile unor etnici maghiari dintr-un mic oraș ucrainean divizat în privința lui Viktor Orban: „Nu e perfect”
Recomandările redacţiei
lumanari aprinse si doua persoane care iau lumina de inviere
Hristos a Înviat! Echipa Digi24.ro vă urează Paște fericit
Chaplain Conducts Easter Service for Gara Drone Pilots - Ukraine
Ucraina acuză Rusia că a încălcat de 469 de ori armistițiul de Paște...
Alegeri Ungaria
Alegerile din Ungaria din 2026, ocazia cu care Rusia își dă...
adrian ilie
Fostul fotbalist internațional Adrian Ilie, prins băut la volan a...
Ultimele știri
Daniel Funeriu a comparat manuale de ştiinţe din România, Franţa şi Germania: „Ale noastre par concepute pentru imprimat pe tricouri”
Caz cutremurător în Franța: copil de 9 ani, subnutrit și incapabil să meargă, ținut de tată într-o dubă din 2024
„Suveranitatea digitală”. Franţa vrea să renunţe la Windows şi să treacă la Linux
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, cel mai nou cuplu de la Hollywood. Actorul din "Renegatul" a fost însurat...
Cancan
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Fanatik.ro
Rușine absolută la Arena Națională înainte de FCSB -Oțelul 4-0. Cum a apărut poza lui Mircea Lucescu pe...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Oțelul 4-0: „Nici nu știam că e în echipa de start! Chiar dacă mă...
Adevărul
Explozie pe piața imobiliară din Europa: Ungaria urcă peste 20% la prețul locuințelor, România - peste media...
Playtech
Cine poate primi pensie de invaliditate în 2026 și cum se calculează suma
Digi FM
Ce este Lumina de Înviere și ce trebuie să faci cu ea. Semnificații, tradiții și credințe populare
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu a mai mers la înmormântarea lui Mircea Lucescu, deși îl aștepta toată lumea! Ce a făcut apoi
Pro FM
Kim Kardashian din muzică. Bebe Rexha, într-o rochie ciocolatie din piele atât de mulată încât abia putea...
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
Adevarul
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic în neregulă cu ea, dar...
Newsweek
Cine a ieșit la pensie după 2024 a primit un punctaj mai mic decât cei pensionați înainte. Care e motivul?
Digi FM
Ce este Lumina de Înviere și ce trebuie să faci cu ea. Semnificații, tradiții și credințe populare
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Burtă în loc de pătrățele pe abdomen și o...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...