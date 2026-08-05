Este posibil ca drona înarmată descoperită miercuri la aeroportul din Leipzig să nu fi explodat, dar faptul că a pătruns în perimetrul aeroportului, în apropierea avioanelor de marfă ucrainene, ridică îngrijorări evidente cu privire la securitatea aviației internaționale. Deși identitatea făptașilor rămâne necunoscută, probele inițiale indică în mod clar un complot orchestrat de Rusia. Este pentru prima dată când o dronă încărcată cu explozibili este descoperită în Europa, la mare distanță de granița cu Ucraina, notează The Guardian într-o analiză.

Fotografiile publicate de ziarele germane arată o dronă, un model cunoscut din războiul din Ucraina, la care este atașat un pachet. Acesta se află la câțiva metri distanță de un avion de marfă ucrainean de tip Antonov, cu însemnele galbene și albastre ușor de recunoscut.

Poliția din landul german Saxonia a confirmat că drona „transporta un dispozitiv exploziv necunoscut”, descoperit de un angajat în „zona securizată de operațiuni de transport aerian de marfă”, situată în apropierea pistei sudice a aeroportului.

Presa germană a relatat că bomba atașată era compusă din PETN și explozibil plastic Semtex – cel din urmă fiind muniția care a explodat în interiorul avionului Pan Am 103 deasupra localității Lockerbie. Însă bomba atașată dronei nu a explodat, deoarece detonatorul era defect.

Un ziar local, Leipziger Volkszeitung, a relatat că poliția a descoperit o cantitate de până la 800 g de explozibil. Aceasta ar fi „suficientă pentru a provoca pagube considerabile” unui avion, potrivit lui Trevor Lawrence, expert în explozivi la Universitatea Cranfield, nu în ultimul rând deoarece „corpurile avioanelor sunt ridicol de subțiri, adesea fiind alcătuite doar din 3 mm de aluminiu”.

Nu s-a putut stabili cu certitudine dacă explozivul era anume Semtex, inventat în Republica Cehă, sau provenea din altă țară. Însă, în general, orice tip de explozibil plastic a fost disponibil doar pentru forțele armate sau pentru grupuri teroriste bine organizate, nu pentru piloți amatori de drone imprudenți care se joacă cu ele, scrie sursa citată.

Un al doilea obiect zburător neidentificat, care ar fi putut fi foarte bine o altă dronă, s-a ciocnit, de asemenea, cu un avion de marfă al companiei DHL, la câteva sute de metri deasupra solului, la scurt timp după primul incident. Avionul de marfă a suferit doar avarii minore.

Aeroportul din Leipzig este o locație strategică, reprezentând baza europeană a avioanelor ucrainene Antonov, utilizate pentru transportul de marfă grea. Aeroportul este folosit, de asemenea, de NATO și de armata germană pentru transporturi, fiind totodată un nod de distribuție al DHL, iar prezența avioanelor ucrainene sugerează că ar fi putut fi și un punct de tranzit pentru aprovizionarea Kievului.

NATO s-a limitat să declare că a luat act de incidentul de miercuri, deși este frapant faptul că alianța occidentală pare să nu fi reușit să împiedice dronele să pătrundă și să survoleze un aeroport strategic.

Nu este prima dată când aeroportul din Leipzig este implicat într-un incident periculos. O bombă, expediată prin DHL, a explodat la aeroport în iulie 2024, în timp ce o a doua a ajuns în Regatul Unit și a luat foc într-un depozit din Birmingham. De asemenea, au fost descoperite două colete similare în Polonia.

O anchetă paneuropeană ulterioară a identificat 22 de suspecți din Lituania și Polonia, bănuiți că ar fi fost angajați de serviciile secrete ruse. Ancheta a relevat că autorii au fost recrutați și au primit instrucțiuni online, fiind plătiți adesea în criptomonede, cunoștințele lor despre întregul complot fiind, aparent, limitate.

De asemenea, Rusia a stat în spatele unei serii de incursiuni cu drone în Europa în ultimul an, unele mai evidente decât altele. În luna septembrie a anului trecut, aproximativ 20 de drone rusești neînarmate Gebera au pătruns pe teritoriul Poloniei, declanșând o alertă majoră, iar locuitorii din două dintre provinciile din estul țării au fost îndemnați să se adăpostească.

Conform unei analize realizate luna trecută de think tank-ul Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), Kremlinul s-ar afla în spatele unei campanii coordonate de supraveghere cu drone care a vizat baza aeriană americană de la RAF Lakenheath și alte obiective militare cheie din Franța, Belgia și Țările de Jos.

În primul caz, avioanele NATO au întâmpinat dificultăți în a doborî dronele care se apropiau, majoritatea acestora prăbușindu-se în cele din urmă sau rămânând fără putere și planând până la sol. În al doilea caz, forțele armate occidentale au avut dificultăți în a identifica vinovații, nereușind să captureze niciuna dintre drone și nici să reacționeze prompt la eforturile de supraveghere.

Pe scurt, Rusia a reușit până acum să desfășoare alte operațiuni cu bombe incendiare, precum și campanii de hărțuire și supraveghere cu ajutorul dronelor, beneficiind de o relativă impunitate. Moscova face deja obiectul unei serii ample de sancțiuni în urma invaziei în Ucraina și este probabil să considere că Occidentul nu mai dispune de prea multe mijloace cu care să o pedepsească.

„O dronă care transportă un încărcător cu un detonator care nu a funcționat reprezintă o situație diferită de ceea ce am văzut până acum”, a declarat Charlie Edwards, cercetător principal la institutul de cercetare IISS, adăugând cu un ton amenințător: „Este probabil, deși nu este încă sigur, că aceasta a fost concepută să funcționeze, nu să fie găsită”.

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Editor : A.M.G.