Dronă neautorizată, deasupra pistei Aeroportului Național Ronald Reagan din Washington: zborurile au fost oprite

Zborurile de pe Aeroportul Naţional Ronald Reagan din Washington au fost suspendate timp de aproximativ 20 de minute, după ce doi piloţi au observat o dronă zburând deasupra pistei active, potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA) citată de CNN, preluat de News.ro.

”Am văzut, parcă, o dronă sau ceva ce a trecut în zbor, probabil la jumătatea pistei”, a transmis prin radio pilotul unei aeronave regionale American Airlines, care ateriza venind din Tulsa, către turnul de control, conform unei înregistrări audio captate de aplicaţia ATC.com.

”Şi eu am văzut o lumină despre care am crezut că ar putea fi o dronă”, a adăugat pilotul unei curse charter care aştepta să decoleze spre New Jersey.

Controlorul de trafic aerian i-a avertizat pe ceilalţi piloţi cu privire la ”activitatea neautorizată a unui UAS (sistem aerian fără pilot) raportată în vecinătatea DCA; tipul şi culoarea sunt necunoscute”, iar zborurile au fost oprite.

”Cu siguranţă nu a fost ceva imaginar”, i-a spus el pilotului care a făcut prima sesizare.

Personalul operaţional al aeroportului a căutat drona, dar nu a găsit-o.

Autorităţile locale şi federale au fost informate despre incident, a precizat FAA într-un comunicat.

FBI investighează activităţile ilegale cu drone, iar acuzaţiile la nivel federal pot atrage pedepse de până la un an de închisoare şi amenzi de până la 100.000 de dolari.

Zborul aeronavelor fără pilot este interzis în mare parte din spaţiul aerian din jurul oraşului Washington, DC. Aeroportul Naţional Reagan se află la doar câţiva kilometri de Casa Albă şi de Capitoliu, fiind situat chiar lângă Pentagon.

Zona din jurul aeroporturilor este, de asemenea, interzisă pentru drone, din cauza riscului de coliziune cu aeronave care transportă pasageri.

În ianuarie 2025, Aeroportul Naţional Reagan a fost locul celui mai grav accident aviatic din Statele Unite din ultimele două decenii, când un elicopter Blackhawk al Armatei SUA, cu echipaj uman, s-a ciocnit cu o aeronavă regională American Airlines. Şaizeci şi şapte de persoane şi-au pierdut viaţa.

În urma anchetei ulterioare, Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB) a descoperit 15.214 incidente de tip ”near miss” (situaţii de coliziune iminentă evitată la limită) pe acest aeroport între anii 2021 şi 2024, în care aeronavele s-au aflat la o distanţă mai mică de o milă nautică una de cealaltă, cu o separare pe verticală mai mică de 122 de metri.

Aeroportul Naţional Reagan – suprasolicitat şi situat pe o suprafaţă relativ restrânsă de 860 de acri – se numără de multă vreme printre cele mai aglomerate aeroporturi din ţară, potrivit Coaliţiei pentru Protejarea Aeroporturilor Regionale din America.

Pista sa principală este cea mai intens utilizată din ţară, înregistrând peste 800 de decolări şi aterizări zilnice, conform Autorităţii Aeroportuare din zona metropolitană Washington (Metropolitan Washington Airports Authority).