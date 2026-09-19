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Dronă prăbușită și explozie în Republica Moldova. Chișinăul condamnă încălcarea spațiului aerian

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Foto: Profimedia Images
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Republica Moldova a condamnat sâmbătă o nouă încălcare a spaţiului său aerian, după o explozie şi descoperirea unor resturi de dronă în apropierea capitalei Chişinău, relatează AFP şi Moldpres, preluate de Agerpres. 

Acest incident „reprezintă o nouă consecinţă a războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei”, a transmis Ministerul de Externe de la Chişinău într-un comunicat. 

„Efectele atacurilor ruseşti asupra Ucrainei nu se opresc la graniţele acesteia”, adaugă MAE moldovean, care califică orice pătrundere neautorizată în spaţiul aerian al Republicii Moldova drept inacceptabilă şi o încălcare gravă a suveranităţii ţării. 

O explozie a fost semnalată vineri în zona localităţii Coloniţa, în apropierea capitalei Chişinău, unde a fost de asemenea auzită explozia, potrivit primarului capitalei, Ion Ceban, care a vorbit despre o situaţie „îngrijorătoare”. 

Poliţia a confirmat apoi găsirea unor resturi de dronă pe o rază de circa 100 de metri de la locul exploziei, dar fără a fi descoperite alte dispozitive explozive. 

Într-un incident separat, mai multe drone neidentificate au pătruns sâmbătă dimineaţă în spaţiul aerian al Republicii Moldova, în partea de sud-est a ţării, una dintre ele prăbuşindu-se ulterior pe teritoriul Ucrainei, potrivit poliţiei de frontieră din Republica Moldova. 

Săptămâna trecută, o alertă declanşată de prezenţa unor drone a întârziat decolarea de la Chişinău a avionului preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. 

Editor : A.C.

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