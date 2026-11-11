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Drone care vizau un port petrolier din Rusia au pus în alertă trei state NATO. Avioane de vânătoare au decolat de urgenţă

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Avion de vânătoare Typhoon
Avion de vânătoare Typhoon. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Drone ucrainene îndreptate către portul petrolier rusesc Ust Luga au pătruns în spaţiul aerian al celor trei state baltice (Lituania, Letonia şi Estonia) în noaptea de marţi spre miercuri, declanşând alerte aeriene şi decolarea de urgenţă a unor avioane de vânătoare ale NATO, care au efectuat cel puţin două încercări eşuate de a le doborî.

Şeful Statului Major al armatei lituaniene, Giedrius Premeneckas, a declarat că trei drone au fost detectate apropiindu-se de Lituania dinspre Belarus, dar nu au intrat în spaţiul aerian lituanian, îndreptându-se spre Letonia vecină, potrivit presei locale şi unor surse militare citate de agenţia EFE, preluate de Agerpres. 

O a patra dronă a pătruns în spaţiul aerian lituanian tot dinspre Belarus, a intrat apoi pentru scurt timp în spaţiul aerian polonez şi a revenit deasupra Lituaniei, unde a fost urmărită de avioane de vânătoare ale NATO care au efectuat două încercări eşuate de a o doborî. Una dintre rachetele aer-aer trase de aceste avioane a căzut aproape de oraşul Birzai, în nordul Lituaniei, potrivit premierului acestei ţări, Mindaugas Sinkevicius.

Şeful Statului Major al armatei lituaniene a admis că este rezonabil să se presupună că a fost vorba despre drone ucrainene lansate în atacul asupra portului petrolier rusesc Ust-Luga, situat în apropiere de Sankt Petersburg, şi că devierea lor a fost rezultatul unor contramăsuri ale sistemelor de război electronic ruseşti. El a adăugat că una dintre drone a trecut aproape de o zonă locuită din proximitatea oraşului Kaunas, unde nu a putut fi doborâtă din cauza riscului pentru populaţia civilă.

În Letonia, dronele au declanşat alerte aeriene care au fost trimise pe telefoanele mobile ale locuitorilor din mai multe zone din estul şi centrul ţării. Seria de alerte a început după ora locală 02:00 (00:00 GMT) în oraşul Aizkraukle cu o alertă galbenă (cel mai scăzut nivel), urmată câteva minute mai târziu de o alertă portocalie, fiind de asemenea extinsă aria teritorială unde au fost recepţionate alertele.

În Estonia, forţele de apărare au semnalat o posibilă ameninţare aeriană în şase comitate în noaptea de marţi şi miercuri dimineaţa, situaţie care a determinat decolarea avioanelor de vânătoare ale NATO.

Cele trei state baltice nu dispun de forţe aeriene proprii, misiunile de poliţie aeriană fiindu-le asigurate de alte ţări membre în NATO.

Potrivit guvernatorului regiunii ruse Leningrad, cel puţin 150 de drone au fost interceptate în timpul atacului asupra portului petrolier rusesc Ust-Luga de la Marea Baltică, pe care l-a descris drept cel mai mare atac ucrainean asupra acestei regiuni de la începutul anului.

Editor : C.S.

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